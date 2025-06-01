На Западе уловили сигнал Путина об окончании украинского конфликта

Глава российского государства Владимир Путин недвусмысленно дал понять Западу, что завершение украинского конфликта произойдёт на условиях, продиктованных им. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Путин посылает чёткий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — говорится в публикации.