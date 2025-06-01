На Западе уловили сигнал Путина об окончании украинского конфликта
АР: Путин дал сигнал Западу, что украинский конфликт закончится на его условиях
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава российского государства Владимир Путин недвусмысленно дал понять Западу, что завершение украинского конфликта произойдёт на условиях, продиктованных им. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Путин посылает чёткий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — говорится в публикации.
Между тем отставной британский полковник считает, что Британия и её союзники вряд ли перебросят свои войска на Украину в ближайшее время. Он объяснил это отсутствием необходимых ресурсов и потенциала, а также их страхом перед российским лидером Владимиром Путиным.