Преступления киевского режима становятся всё более масштабными и кровавыми. Украинские нацисты, как загнанные в угол крысы, активизируют атаки на российские территории, что приводит к жертвам среди мирного населения. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя ЧП с подрывом мостов в Брянской и Курской областях.