«Кровавые преступления»: В Госдуме призвали признать Украину страной-террористом после ЧП на мостах
Депутат Журавлёв: Украину нужно признать страной-террористом после ЧП на мостах
Место обрушения моста в Курской области. Обложка © Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Преступления киевского режима становятся всё более масштабными и кровавыми. Украинские нацисты, как загнанные в угол крысы, активизируют атаки на российские территории, что приводит к жертвам среди мирного населения. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя ЧП с подрывом мостов в Брянской и Курской областях.
Может, наконец, Украина, как и полагается, будет после такого признана террористическим государством. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: блокированием всяких финансовых связей и отслеживанием всех остальных.
По мнению парламентария, представители украинской власти должны понести ответственность за произошедшее. Он уточнил, что президент России Владимир Путин всегда обличал преступников, засевших в Киеве, и в этот раз ситуацию также нельзя оставлять без ответа.
Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Аналогичное происшествие затем произошло в Курской области. Причиной обрушения мостов в регионах стал подрыв. В Брянской области в результате ЧП погибли семь человек, десятки пострадали.