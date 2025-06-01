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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 12:19
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«Кровавые преступления»: В Госдуме призвали признать Украину страной-террористом после ЧП на мостах

Депутат Журавлёв: Украину нужно признать страной-террористом после ЧП на мостах

Место обрушения моста в Курской области. Обложка © Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Место обрушения моста в Курской области. Обложка © Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Преступления киевского режима становятся всё более масштабными и кровавыми. Украинские нацисты, как загнанные в угол крысы, активизируют атаки на российские территории, что приводит к жертвам среди мирного населения. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя ЧП с подрывом мостов в Брянской и Курской областях.

Может, наконец, Украина, как и полагается, будет после такого признана террористическим государством. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: блокированием всяких финансовых связей и отслеживанием всех остальных.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Может, наконец, Украина, как и полагается, будет после такого признана террористическим государством. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: блокированием всяких финансовых связей и отслеживанием всех остальных.
Может, наконец, Украина, как и полагается, будет после такого признана террористическим государством. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: блокированием всяких финансовых связей и отслеживанием всех остальных.

По мнению парламентария, представители украинской власти должны понести ответственность за произошедшее. Он уточнил, что президент России Владимир Путин всегда обличал преступников, засевших в Киеве, и в этот раз ситуацию также нельзя оставлять без ответа.

СК держит на контроле подрывы мостов в Брянской и Курской областях
СК держит на контроле подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Аналогичное происшествие затем произошло в Курской области. Причиной обрушения мостов в регионах стал подрыв. В Брянской области в результате ЧП погибли семь человек, десятки пострадали.

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Мария Любицкая
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