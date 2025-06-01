Героизм, смекалка и безбашенность: В Госдуме призвали наградить бесстрашных сибиряков, сбивавших дроны
Депутат Матвейчев: Сибиряков, пытавшихся сбить дроны, надо представить к награде
Поступок сибиряков, которые принялись подручными средствами сбивать дроны, заслуживает награды, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его мнению, такие действия являются примером не только героизма, но и уникальной русской смекалки. Именно это качество помогло нам победить фашистов во времена Великой Отечественной войны, подчеркнул парламентарий в беседе с Life.ru.
Мужчины кидают камни в дроны. Видео © Telegram / SHOT
Поступок мужчин в Иркутской области, когда они сами сбивали дроны, — это и героизм, и такая русская смекалка, и безбашенность, и вот такое умение и возможность нестандартно мыслить. Это одна из самых замечательных черт русских мужчин, воинов русских и русских героев. Часто не по инструкции, не по уставу. Отсюда и непобедимость наша, собственно говоря, возникает. <...> Конечно, такие люди должны быть награждены.
Напомним, что сегодня впервые была совершена атака украинских БПЛА на территорию Сибири, целью налёта стала Иркутская область. По подтверждению губернатора региона, объектом нападения являлась воинская часть, которая находится в посёлке Средний. Установлено, что запуск дронов был осуществлён с грузового автомобиля — кадрами делился Life.ru. Аналогичный инцидент ранее произошёл в Мурманской области. Также фуру с БПЛА заметили в Амурской области — она сгорела и взорвалась на трассе.
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