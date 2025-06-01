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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 21:42

Героизм, смекалка и безбашенность: В Госдуме призвали наградить бесстрашных сибиряков, сбивавших дроны

Депутат Матвейчев: Сибиряков, пытавшихся сбить дроны, надо представить к награде

Поступок сибиряков, которые принялись подручными средствами сбивать дроны, заслуживает награды, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его мнению, такие действия являются примером не только героизма, но и уникальной русской смекалки. Именно это качество помогло нам победить фашистов во времена Великой Отечественной войны, подчеркнул парламентарий в беседе с Life.ru.

Мужчины кидают камни в дроны. Видео © Telegram / SHOT

Поступок мужчин в Иркутской области, когда они сами сбивали дроны, — это и героизм, и такая русская смекалка, и безбашенность, и вот такое умение и возможность нестандартно мыслить. Это одна из самых замечательных черт русских мужчин, воинов русских и русских героев. Часто не по инструкции, не по уставу. Отсюда и непобедимость наша, собственно говоря, возникает. <...> Конечно, такие люди должны быть награждены.

Олег Матвейчев

Депутат Государственной думы

Поступок мужчин в Иркутской области, когда они сами сбивали дроны, — это и героизм, и такая русская смекалка, и безбашенность, и вот такое умение и возможность нестандартно мыслить. Это одна из самых замечательных черт русских мужчин, воинов русских и русских героев. Часто не по инструкции, не по уставу. Отсюда и непобедимость наша, собственно говоря, возникает. &lt;...&gt; Конечно, такие люди должны быть награждены.
Поступок мужчин в Иркутской области, когда они сами сбивали дроны, — это и героизм, и такая русская смекалка, и безбашенность, и вот такое умение и возможность нестандартно мыслить. Это одна из самых замечательных черт русских мужчин, воинов русских и русских героев. Часто не по инструкции, не по уставу. Отсюда и непобедимость наша, собственно говоря, возникает. &lt;...&gt; Конечно, такие люди должны быть награждены.
«Герои дня»: Коц поразился мужеством сибиряков, пытавшихся вырубить дроны камнями и досками
«Герои дня»: Коц поразился мужеством сибиряков, пытавшихся вырубить дроны камнями и досками

Напомним, что сегодня впервые была совершена атака украинских БПЛА на территорию Сибири, целью налёта стала Иркутская область. По подтверждению губернатора региона, объектом нападения являлась воинская часть, которая находится в посёлке Средний. Установлено, что запуск дронов был осуществлён с грузового автомобилякадрами делился Life.ru. Аналогичный инцидент ранее произошёл в Мурманской области. Также фуру с БПЛА заметили в Амурской области — она сгорела и взорвалась на трассе.

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Обложка © Telegram / SHOT

Екатерина Хмелева
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