Героизм, смекалка и безбашенность: В Госдуме призвали наградить бесстрашных сибиряков, сбивавших дроны

Поступок мужчин в Иркутской области, когда они сами сбивали дроны, — это и героизм, и такая русская смекалка, и безбашенность, и вот такое умение и возможность нестандартно мыслить. Это одна из самых замечательных черт русских мужчин, воинов русских и русских героев. Часто не по инструкции, не по уставу. Отсюда и непобедимость наша, собственно говоря, возникает. <...> Конечно, такие люди должны быть награждены.