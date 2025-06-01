СМИ обнародовали текст меморандума Украины о прекращении огня

Агентство Reuters обнародовало содержание украинского меморандума о прекращении огня, который планируется вынести на обсуждение 2 июня в рамках нового раунда переговоров в Стамбуле. Как ранее сообщал МИД РФ, российская сторона представит свой вариант документа уже на месте. Украинский проект состоит из пяти разделов и охватывает ключевые вопросы, касающиеся прекращения боевых действий и будущего мирного соглашения.

В первом параграфе — «Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров» — обозначено, что «полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море» должно стать основной предпосылкой для запуска мирного процесса. Перемирие предлагается ввести минимум на 30 дней с возможностью продления. За его соблюдением предлагается следить под руководством США при участии третьих стран.

Следующий блок документа посвящён вопросу обмена пленными по формуле «всех на всех» и другим мерам доверия. Также упомянуто намерение избежать повторной эскалации за счёт создания прочных гарантий безопасности.

Киев в меморандуме отказывается от нейтрального статуса, открыто указывая на возможность вступления в Евросоюз и НАТО — при условии консенсуса внутри альянса. Предполагается, что численность и размещение украинской армии, а также размещение иностранных войск не будут ограничиваться. Существенный акцент сделан на непризнании утраты территорий, находящихся под контролем России с 2014 года. Линию соприкосновения предлагается использовать лишь как отправную точку в переговорах, а территориальные вопросы выносить на обсуждение уже после полного прекращения огня.

Документ также содержит предложение частично и поэтапно снять санкции с России, но с возможностью их повторного введения. При этом замороженные российские активы либо используются для восстановления, либо остаются заблокированными до выплаты компенсаций.

Завершающий раздел предполагает проведение встречи лидеров России и Украины для согласования окончательных условий мирного урегулирования. Темами такого саммита должны стать: постоянное прекращение огня, гарантии безопасности, территориальное урегулирование, экономика и компенсации, ответственность за возможные нарушения и подписание мирного договора.