Депутат Чепа: Удар дронов ВСУ по Сибири повлияет на переговоры в Стамбуле
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Удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Сибири — это попытка давления на Россию накануне второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.
«Это попытка шантажа и угроз. <...> Естественно, это скажется на переговорах», — подчеркнул парламентарий.
Чиновник убеждён, что массированная атака украинских дронов по российским регионам направлена на дестабилизацию ситуации. По его мнению, подобные действия со стороны Киева свидетельствуют о неготовности к конструктивному диалогу и могут существенно осложнить предстоящую встречу в Турции.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали военную часть в посёлке Средний Иркутской области. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Кобзев. Он уточнил, что источник, с которого был нанесён удар, удалось оперативно заблокировать — угрозы для мирного населения нет. Беспилотники, использованные для атаки на Сибирь, были замаскированы в грузовике: их спрятали в крыше контейнеров под фальшпотолком.