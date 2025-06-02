Депутат Чепа: Удар дронов ВСУ по Сибири повлияет на переговоры в Стамбуле

Удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Сибири — это попытка давления на Россию накануне второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

«Это попытка шантажа и угроз. <...> Естественно, это скажется на переговорах», — подчеркнул парламентарий.

Чиновник убеждён, что массированная атака украинских дронов по российским регионам направлена на дестабилизацию ситуации. По его мнению, подобные действия со стороны Киева свидетельствуют о неготовности к конструктивному диалогу и могут существенно осложнить предстоящую встречу в Турции.