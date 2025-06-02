Усиление контрразведывательных подразделений позволит обезопасить жителей России от диверсий Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) Незалежной. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, следует увеличить оперативный состав и обеспечить службы новейшей техникой.

Водолацкий напомнил, что в 2022–2023 годах на территорию РФ въехало большое количество украинцев. Среди них есть агенты ГРУ и СБУ, которые занимаются диверсионной и деструктивной деятельностью. По словам депутата, недавние атаки ВСУ в Курской, Брянской областях и в Сибири говорят о террористической сущности киевского режима.