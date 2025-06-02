«Обеспечить оборудованием»: В Госдуме раскрыли, как обезопасить россиян от диверсий Украины
Депутат Водолацкий: Усиление контрразведки обезопасит жителей РФ от диверсий СБУ
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Усиление контрразведывательных подразделений позволит обезопасить жителей России от диверсий Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) Незалежной. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, следует увеличить оперативный состав и обеспечить службы новейшей техникой.
«Необходимо значительно увеличить оперативный состав контрразведывательных подразделений. Это поможет быстрее выявлять украинских агентов и предотвращать их деятельность на территории РФ. Также нужно обеспечить наши службы безопасности новейшим оборудованием, которое способно перехватывать переговоры с агентами украинских спецслужб по разным каналам связи», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Водолацкий напомнил, что в 2022–2023 годах на территорию РФ въехало большое количество украинцев. Среди них есть агенты ГРУ и СБУ, которые занимаются диверсионной и деструктивной деятельностью. По словам депутата, недавние атаки ВСУ в Курской, Брянской областях и в Сибири говорят о террористической сущности киевского режима.
«Поэтому в переговорах с нынешней нелегитимной властью Украины нет никакого смысла. Ни Украине, ни их хозяевам на Западе мир не нужен. [Владимиру] Зеленскому глубоко наплевать на жизни своих граждан. Ради своей власти и выгоды он готов воевать до последнего украинца», — подытожил парламентарий.
Напомним, что 1 июня украинские беспилотники впервые атаковали Сибирь. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, целью вражеских дронов стала военная часть, расположенная в посёлке Средний. Оказалось, что БПЛА были выпущены из фуры — этот момент попал на видео. Грузовик уже нашли. Аналогичная атака была совершена в Мурманской области. Помимо этого, набитая украинскими дронами фура не доехала до места назначения и взорвалась прямо на трассе в Амурской области.