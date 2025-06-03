Привлечение молодых талантов: как промышленность борется за своё будущее Лето — традиционный сезон «охоты» на молодых талантов со стороны предприятий крупного бизнеса. Промышленные гиганты оценивают потенциал учащихся вузов и колледжей и стремятся привлечь внимание лучших. 3 июня, 15:26 Промышленники делятся планами на молодых талантов. Обложка © Life.ru

В эти дни многие российские корпорации открывают приём заявок на свои стипендиальные программы, рассчитывая, что учащиеся вузов и колледжей, пройдя курсы, стажировки, побывав на предприятиях и напитавшись за это время корпоративными культурой и ценностями, однажды станут частью курирующих их предприятий.

Для студентов участие в программах сулит не только финансовую помощь — стипендии предприятий, но и доступ к корпоративным обучающим курсам, участие в конференциях и экскурсиях на предприятия, а также, что важнее, у них появляется возможность взаимодействия с потенциальными работодателями. Последнее предполагает как минимум льготные условия при приёме на работу, а значит, уверенность в своём будущем — сегодня это безусловно важно.

Для крупного бизнеса вложения значительных ресурсов в стипендиальные программы — отнюдь не благотворительность, а стратегическая необходимость для выживания в условиях «кадрового голода».

Сегодня Россия подошла к пику последствий демографического провала, случившегося в 90-е годы. Тогда, напомним, рождаемость в стране сократилась практически вдвое — с 2,5 млн детей в год до 1,2 млн. Из-за этого к 2010-м годам число выпускников школ и потенциальных работников начало резко падать.

В 2015–2020 годах достигло трудоспособного возраста поколение, рождённое в 1990-е, а с прошлого года на рынок выходит поколение, родившееся в нулевых. При этом, по данным Росстата, численность молодёжи 20–29 лет сократилась на 28% за десятилетие. К этому моменту множество отечественных промышленных предприятий столкнулось с жёстким дефицитом кадров, который уже к 2018 году достиг 10–15%.

По прогнозам, к 2030 году дефицит рабочих рук в промышленности превысит 2 млн человек. Особенно страдают предприятия тяжёлого машиностроения, добывающей, перерабатывающей, энергетической отраслей из-за оттока молодёжи в другие сферы, например в IT и финансы, а также в центральные регионы России и крупные города — Москву, Санкт-Петербург и т.д.

По мнению экспертов, это долгосрочный тренд — его последствия будут ощущаться вплоть до 2035–2040 годов. Таким образом, компании, которые не встроятся в эту гонку, рискуют остаться без квалифицированных сотрудников уже в ближайшее десятилетие.

В условиях обострения конкуренции за таланты различные инициативы по привлечению и удержанию молодых талантов становятся критически важными для устойчивого развития промышленности. Компании, которые смогут предложить не только деньги, но и реальные перспективы роста, получают преимущество в борьбе за молодые умы.

К решению этой задачи промышленные гиганты активно подключают российские образовательные учреждения — дополняют их действующие программы специализированными курсами, заточенными под собственные прикладные задачи.

РУСАЛ также решил поддержать молодых и целеустремлённых и объявил о стипендиальной программе на 2025–2026 учебный год. В этом году подать заявку могут студенты 58 заведений высшего и среднего профессионального образования в 23 городах присутствия предприятий компании. Причём с этого года она охватывает не только металлургию и энергетику, но и педагогику, медицину — запрос на эти специальности оказался высоким.

Участвуют в программе Иркутск, Братск, Тайшет, Шелехов, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург и другие.

— Молодые люди проявляют интерес к профессии, мы стараемся создавать для них возможности учиться и расти. Для нас важно вовлечь стипендиатов в жизнь компании, чтобы, придя на первую после вуза работу, они никогда не услышали «забудь всё, чему тебя учили, я сейчас всё расскажу». Поэтому мы поддерживаем ребят не только материально, но и уже во время учёбы давая доступ к лучшим практикам и общению с уже состоявшимися профессионалами, — рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Выпускники прошлых лет уже достигли определённых высот после окончания обучения. Дважды победитель стипендиальной программы Дмитрий Исламов работает на позиции менеджера отдела по развитию производственной системы Красноярского металлургического завода.

Четырёхкратная победительница (и рекордсмен) стипендиальных программ Валерия Юровская работает ведущим инженером отдела по энергетическим режимам. Сейчас она курирует энергосистемы 11 ТЭЦ в Иркутской области.

Ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков отмечает, что подобный симбиоз помогает привлекать абитуриентов с высокими баллами — то есть образовательный уровень поступающих повышается.

— Стипендиальная программа — это не разовая помощь, а часть системной работы по подготовке кадров. Мы видим, как студенты, участвующие в ней, вырастают в высококлассных специалистов, — подчеркнул Корняков.

Таким образом, борьба за таланты ведётся не только с помощью финансовой составляющей, но и через создание образовательной экосистемы.

Авторы Евгений Кузнецов