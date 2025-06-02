«Угадайте!» Мединский создал интригу вокруг языка на переговорах в Стамбуле

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил журналистам, что представители из Киева общались на русском языке в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, который продлился чуть более часа.

«Угадайте», — так ответил Мединский на вопрос журналистов о том, на каком языке велись переговоры между сторонами. «На русском?», — предположили представители СМИ. «Угадали», — коротко резюмировал глава российской делегации.

Напомним, в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась чуть более одного часа. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что сторонам удалось договориться об обмене ранеными и молодыми военнопленными по формуле «‎всех на всех». Встреча велась на русском языке. К слову, первый раунд переговоров 16 мая также обошёлся без переводчиков.