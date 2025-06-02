Мединский: Россия предложила прекращение огня на ряде участков фронта на 2-3 дня

Москва предложила Киеву ввести режим прекращения огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня. Об этом после российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил глава делегации РФ Владимир Мединский.

«Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта», — заявил помощник президента РФ на брифинге.