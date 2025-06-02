Мединский: Россия предложила прекращение огня на ряде участков фронта на 2-3 дня
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Москва предложила Киеву ввести режим прекращения огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня. Об этом после российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил глава делегации РФ Владимир Мединский.
«Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта», — заявил помощник президента РФ на брифинге.
По его словам, это предложение делается, что командиры смогли забрать тела своих солдат. Мединский добавил, что российские специалисты отработают с украинскими военными все детали.
Второй раунд переговоров с украинцами продлился чуть больше часа — в два раза больше времени делегация РФ прождала министра обороны Украины Рустема Умерова во дворце Чираган. Стороны условились обменяться тяжелоранеными, тяжелобольными, а также молодыми военнопленными в возрасте от 18 до 25 лет по формуле «всех на всех».