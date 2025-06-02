Мединский раскрыл подробности обмена тяжелобольными и ранеными по формуле «всех на всех»

Россия и Украина договорились о самом крупном обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по принципу «всех на всех». Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский.

«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене по следующей формуле: все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу всех на всех. Это гуманитарный жест с нашей стороны. По такой же формуле все на всех будут обменяны молодые солдаты в возрасте от 18 до 25 лет», — объяснил глава российской делегации на брифинге.