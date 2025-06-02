Мединский раскрыл подробности обмена тяжелобольными и ранеными по формуле «всех на всех»
Мединский: Стороны передадут минимум по 1000 человек при обмене «всех на всех»
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Россия и Украина договорились о самом крупном обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по принципу «всех на всех». Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский.
«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене по следующей формуле: все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу всех на всех. Это гуманитарный жест с нашей стороны. По такой же формуле все на всех будут обменяны молодые солдаты в возрасте от 18 до 25 лет», — объяснил глава российской делегации на брифинге.
Мединский добавил, что с каждой стороны будет обменяно не менее 100 человек. Сейчас окончательные цифры подбиваются.
Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились провести крупнейший обмен тяжелоранеными и тяжелобольными, а также молодыми (18-25 лет) военнопленными по формуле «всех на всех». Также Владимир Мединский сообщил, что российская делегация получила от украинской стороны список из 339 детей, якобы незаконно переданных на территорию России. Российская сторона усомнилась в этих данных — как в цифрах, так и в формулировках.