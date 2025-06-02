СМИ узнали место третьего раунда переговоров России и Украины
ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Стамбуле
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Очередной этап переговоров между Россией и Украиной, вероятно, вновь состоится в Стамбуле. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Замены площадки пока не просматривается», — сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегациям удалось договориться об обмене тяжелоранеными и молодыми военнопленными по формуле «всех на всех». Беседа продолжалась всего 1 час 4 минуты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу великолепной. Life.ru публиковал полное выступление главы делегации РФ Владимира Мединского.