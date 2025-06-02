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Регион
2 июня, 15:32

СМИ узнали место третьего раунда переговоров России и Украины

ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Стамбуле

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Очередной этап переговоров между Россией и Украиной, вероятно, вновь состоится в Стамбуле. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Замены площадки пока не просматривается», — сказал собеседник агентства.

Украина предложила России провести третий раунд переговоров с 20 по 30 июня
Украина предложила России провести третий раунд переговоров с 20 по 30 июня

Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегациям удалось договориться об обмене тяжелоранеными и молодыми военнопленными по формуле «‎всех на всех». Беседа продолжалась всего 1 час 4 минуты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу великолепной. Life.ru публиковал полное выступление главы делегации РФ Владимира Мединского.

Александра Мышляева
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