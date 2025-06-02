«Фальшивая позиция»: На Западе разнесли украинский проект меморандума из-за одной детали
Боуз: Меморандум Киева на украинском говорит о фальшивой позиции
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Журналист Чей Боуз обвинил украинскую сторону в неискренности из-за двуязычного варианта меморандума на украинском и английском. По его словам, поскольку большинство членов делегации свободно говорят на русском, намеренное составление документа на украинском выглядит лицемерно.
«Делегация киевской диктатуры отказалась снова использовать русский язык. И это несмотря на то, что все они говорили на нём, выросли на нём, и подавляющее большинство их народа и армии говорит на нём. Фальшивая позиция от фальшивого «правительства», — написал Боуз у себя в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. В ходе переговоров, длившихся всего 64 минуты, российская и украинская делегации достигли соглашения о взаимном обмене тяжелоранеными, тяжелобольными и молодыми военнопленными в возрасте от 18 до 25 лет. Глава МО Украины Рустем Умеров заявил, что Украина получила от делегации РФ меморандум об урегулировании конфликта. Москва получила от Киева такой же документ, состоящий из пяти блоков, два из которых Россия отвергла сразу же. Полную версию выступления российского переговорщика Владимира Мединского публиковал Life.ru.