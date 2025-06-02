Журналист Чей Боуз обвинил украинскую сторону в неискренности из-за двуязычного варианта меморандума на украинском и английском. По его словам, поскольку большинство членов делегации свободно говорят на русском, намеренное составление документа на украинском выглядит лицемерно.

«Делегация киевской диктатуры отказалась снова использовать русский язык. И это несмотря на то, что все они говорили на нём, выросли на нём, и подавляющее большинство их народа и армии говорит на нём. Фальшивая позиция от фальшивого «правительства», — написал Боуз у себя в социальных сетях.