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Регион
2 июня, 17:59

Мединский: РФ выяснит судьбу каждого ребёнка из списка, переданного Киевом

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Россия проверит информацию о каждом ребёнке из украинского списка, обсуждавшегося в Стамбуле, чтобы помочь семьям воссоединиться. Об этом заявил Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что сам факт проверки не подтверждает нахождение этих детей в России — они могут быть на Украине, в Норвегии или других государствах. Российская сторона готова помочь установить их местонахождение.

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Напомним, состоявшийся сегодня в Стамбуле второй раунд переговоров России и Украины продлился чуть больше часа. Мединский пообщался с журналистами после встречи. Он показал список из 339 несовершеннолетних, который передала киевская делегация. Life.ru публиковал полный текст заявления российского переговорщика.

Александра Мышляева
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