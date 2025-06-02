Мединский: РФ выяснит судьбу каждого ребёнка из списка, переданного Киевом

Россия проверит информацию о каждом ребёнке из украинского списка, обсуждавшегося в Стамбуле, чтобы помочь семьям воссоединиться. Об этом заявил Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» .

Он подчеркнул, что сам факт проверки не подтверждает нахождение этих детей в России — они могут быть на Украине, в Норвегии или других государствах. Российская сторона готова помочь установить их местонахождение.