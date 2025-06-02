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2 июня, 19:14

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали двое местных жителей. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в районе села Доброе.

В результате взрыва один из мужчин получил серьёзные травмы, включая минно-взрывное ранение и осколочные повреждения плеча и ноги. Второй пострадавший был госпитализирован с баротравмой. Медики Шебекинской центральной районной больницы оказали пострадавшим первую помощь, после чего их перевезли в белгородскую городскую больницу № 2 для дальнейшего лечения.

«​​​​​​​Транспортное средство повреждено»,написал Гладков в телеграм-канале.

В Белгородской области снаряд ВСУ попал в частный дом, разрушив его
В Белгородской области снаряд ВСУ попал в частный дом, разрушив его

Ранее в посёлке Архангельское Белгородской области произошла атака украинского беспилотного летательного аппарата, в результате которой получил ранения боец подразделения «Орлан». Пострадавший был экстренно госпитализирован в Шебекинскую центральную районную больницу.

Артём Гапоненко
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