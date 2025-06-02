Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали двое местных жителей. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в районе села Доброе.

В результате взрыва один из мужчин получил серьёзные травмы, включая минно-взрывное ранение и осколочные повреждения плеча и ноги. Второй пострадавший был госпитализирован с баротравмой. Медики Шебекинской центральной районной больницы оказали пострадавшим первую помощь, после чего их перевезли в белгородскую городскую больницу № 2 для дальнейшего лечения.