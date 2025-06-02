Вовремя нажал на тормоз: Погибший под Брянском машинист поезда успел спасти сотни жизней

Машинист поезда № 86 Климов — Москва Павел Мишин, погибший при подрыве моста под Брянском, спас сотни пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Мишин скончался 31 мая, исполняя служебные обязанности.

Когда он заметил препятствие на пути, то мгновенно применил экстренное торможение. Мишин также приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении.

«Меры, которые успел предпринять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров», — сообщили в РЖД.