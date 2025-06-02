Вовремя нажал на тормоз: Погибший под Брянском машинист поезда успел спасти сотни жизней
В РЖД рассказали, как погибший под Брянском машинист Мишин спас сотни людей
Павел Мишин. Обложка © VK / Павел Мишин
Машинист поезда № 86 Климов — Москва Павел Мишин, погибший при подрыве моста под Брянском, спас сотни пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Мишин скончался 31 мая, исполняя служебные обязанности.
Когда он заметил препятствие на пути, то мгновенно применил экстренное торможение. Мишин также приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении.
«Меры, которые успел предпринять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров», — сообщили в РЖД.
Компания обещала предоставить всю необходимую помощь и поддержку семье Павла Мишина. Дети до достижения совершеннолетия будут получать специальные выплаты от РЖД. Также им помогут в получении высшего или среднего профессионального образования.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, это привело к аварии с пассажирским поездом № 86, который следовал из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стали четыре взрывных устройства, заложенные злоумышленниками на опоре моста и на железнодорожных путях. Всего жертвами трагедии стали семь человек.