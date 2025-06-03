Рабочий пострадал при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом

Пожарные экстренно тушат крупное возгорание на промышленном объекте в Нижегородской области. Как сообщает региональное МЧС, инцидент произошёл в городе Заволжье на улице Советской, где загорелся грузовой автомобиль с цистерной и кровля производственного цеха.

Очевидцы сообщили SHOT, что примерно час назад со стороны Заволжского моторного завода (ЗМЗ) раздался мощный взрыв, после чего стало видно яркое зарево. В результате ЧП пострадал один рабочий. У него 10% ожогов тела. По предварительной информации, взорвалась цистерна с горючим, находившаяся на территории предприятия, после чего пламя быстро распространилось на производственное помещение. Площадь пожара составляет около 75 квадратных метров.