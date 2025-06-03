Рабочий пострадал при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом
Пожарные экстренно тушат крупное возгорание на промышленном объекте в Нижегородской области. Как сообщает региональное МЧС, инцидент произошёл в городе Заволжье на улице Советской, где загорелся грузовой автомобиль с цистерной и кровля производственного цеха.
Кадры из горящего цеха ЗМЗ. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород
Очевидцы сообщили SHOT, что примерно час назад со стороны Заволжского моторного завода (ЗМЗ) раздался мощный взрыв, после чего стало видно яркое зарево. В результате ЧП пострадал один рабочий. У него 10% ожогов тела. По предварительной информации, взорвалась цистерна с горючим, находившаяся на территории предприятия, после чего пламя быстро распространилось на производственное помещение. Площадь пожара составляет около 75 квадратных метров.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре, произошедшем на обувном складе в Красногорске. Очевидцы инцидента упоминали о громких взрывах, раздавшихся на территории предприятия. По предварительным данным, причиной этих хлопков могли стать газовые баллоны, которые находились на складе.
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