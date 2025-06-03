Следственные органы Санкт-Петербурга начали уголовное производство по факту резонансного ДТП с участием автомобиля Rolls-Royce и мотоцикла. Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда Rolls-Royce на мотоциклиста. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Трагическое происшествие случилось 1 июня, когда 37-летний водитель внедорожника из крайнего ряда предпринял попытку разворота через двойную сплошную линию разметки. По предварительным данным, автомобилист не заметил 35-летнего мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение. Свидетель происшествия сообщил, что после удара иномарка несколько раз переехала пострадавшего.

Мотоциклиста с тяжёлыми травмами экстренно доставили в медицинское учреждение. Медики провели первую операцию, однако состояние пациента требует дополнительного хирургического вмешательства.