В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда Rolls-Royce на мотоциклиста
Следственные органы Санкт-Петербурга начали уголовное производство по факту резонансного ДТП с участием автомобиля Rolls-Royce и мотоцикла. Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.
В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда Rolls-Royce на мотоциклиста. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Трагическое происшествие случилось 1 июня, когда 37-летний водитель внедорожника из крайнего ряда предпринял попытку разворота через двойную сплошную линию разметки. По предварительным данным, автомобилист не заметил 35-летнего мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение. Свидетель происшествия сообщил, что после удара иномарка несколько раз переехала пострадавшего.
Мотоциклиста с тяжёлыми травмами экстренно доставили в медицинское учреждение. Медики провели первую операцию, однако состояние пациента требует дополнительного хирургического вмешательства.
Ранее на 61-м километре трассы М-12 в Московской области произошла авария, в которой столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате этого инцидента значительно пострадал Nissan, который оказался в эпицентре столкновения. 73-летний водитель данного автомобиля скончался на месте. Пассажир, которому 71 год, был срочно госпитализирован с полученными травмами.
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