В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 25 тысяч человек

Более 25 тыс. жителей канадских провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван покинули свои дома из-за продолжающихся лесных пожаров. Об этом сообщило издание Sky News.

Канадский межведомственный центр зафиксировал 30 мая свыше 175 активных лесных возгораний. Специалисты отмечают, что засушливые погодные условия затрудняют тушение. В помощь местным пожарным направили специалистов с других регионов Канады.

Лесные пожары в Канаде. Фото © X / DTN/Progressive Farmer

Больше всего пострадали жители Манитобы. В этом регионе власти приказали об обязательной эвакуации 17 тыс. человек. Около 8 тыс. жителей эвакуировались из соседнего Саскачевана, и примерно 1,3 тыс. — из Альберты.