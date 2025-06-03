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Регион
3 июня, 01:34

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 25 тысяч человек

Пожарные тушат лес в Канаде. Обложка © X / National Interagency Fire Center

Пожарные тушат лес в Канаде. Обложка © X / National Interagency Fire Center

Более 25 тыс. жителей канадских провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван покинули свои дома из-за продолжающихся лесных пожаров. Об этом сообщило издание Sky News.

Канадский межведомственный центр зафиксировал 30 мая свыше 175 активных лесных возгораний. Специалисты отмечают, что засушливые погодные условия затрудняют тушение. В помощь местным пожарным направили специалистов с других регионов Канады.

Лесные пожары в Канаде. Фото © X / DTN/Progressive Farmer

Лесные пожары в Канаде. Фото © X / DTN/Progressive Farmer

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Больше всего пострадали жители Манитобы. В этом регионе власти приказали об обязательной эвакуации 17 тыс. человек. Около 8 тыс. жителей эвакуировались из соседнего Саскачевана, и примерно 1,3 тыс. — из Альберты.

Как сообщал Life.ru, в начале июня в Забайкальском крае зафиксировали новый антирекорд по площади лесных пожаров. Огнём охватило 2,3 тыс. гектаров.

Лия Мурадьян
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