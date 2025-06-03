Дожди и сильный ветер прогнозируют в Московском регионе с 3 по 6 июня

С 3 по 6 июня в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют кратковременные дожди и сильный ветер. Об этом рассказал Александр Ильин, специалист прогностического центра «Метео».

Во вторник, 3 июня, облачность растворится, но местами возможен дождь. Ночью температура в Москве составит +12…+14 градусов, в центре — от +15 до +17 градусов. Днём термометры покажут +22…+24 градуса. В Подмосковье ночью будет +9…+14 градусов, а в дневные часы +19…+24 градуса.

«Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду, местами порывы ветра до 15 метров в секунду», — приводит комментарий эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В среду ожидается схожая погода. Ночью температура в столице — +11…+13 градусов, днём — +22…+24 градуса. В Подмосковье ночью +8…+13 градусов, а днём +19…+24 градусов. Ветер северо-западный, скорость 6-11 метров в секунду.

Четверг принесёт небольшую облачность, однако осадков не ожидается. В пятницу возможен местами небольшой дождь и облачность. Атмосферное давление в течение всей недели будет выше нормы — от 744 до 748 мм ртутного столба.