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3 июня, 04:47

Мадуро назвал безумным и отчаянным заявление Стармера о подготовке к войне

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переходе страны в «состояние готовности к войне». В эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión венесуэльский лидер охарактеризовал эти планы как «безумные и отчаянные».

«Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля ответить на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра», — сказал он.

Мадуро также предложил европейским странам создать массовое народное движение против милитаризации.

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Напомним, ранее Стармер сообщил, что Великобритания переходит к «состоянию готовности к войне». По его словам, это необходимо из-за якобы исходящей от России и её передовой армии угрозы.

Артём Гапоненко
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