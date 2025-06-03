Мадуро назвал безумным и отчаянным заявление Стармера о подготовке к войне
Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переходе страны в «состояние готовности к войне». В эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión венесуэльский лидер охарактеризовал эти планы как «безумные и отчаянные».
«Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля ответить на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра», — сказал он.
Мадуро также предложил европейским странам создать массовое народное движение против милитаризации.
Напомним, ранее Стармер сообщил, что Великобритания переходит к «состоянию готовности к войне». По его словам, это необходимо из-за якобы исходящей от России и её передовой армии угрозы.