16-летний подросток повёлся на легенду аферистов и пошёл на преступление ради спасения мамы с сестрой

16-летний подросток из Нефтеюганска попался на удочку телефонных мошенников и заработал себе уголовную статью. По указанию аферистов парень поджёг несколько автомобилей. Его задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк.

Задержание 16-летнего подростка в Нефтеюганске. Видео © МВД России

«В нефтеюганскую полицию поступило 4 сообщения о возгорании автомобилей в разных микрорайонах города. Три иномарки получили значительные повреждения, а владельцу четвертого автомобиля удалось спасти свое транспортное средство от огня. Осмотр мест происшествий и изъятые вещественные доказательства указывали на умышленные поджоги», – уточнила Волк.

Дальше следователи отсмотрели видео с камер наблюдения и установили личность юного подозреваемого – девятиклассника из Нефтеюганска. Сразу после задержания парень признался, кто надоумил его на поджоги автомобилей. Ему позвонила неизвестная, которая представилась заведующей его школы, и попросила прислать снимок паспорта. А сразу после этого с ним связался лже-сотрудник правоохранительных органов. Он убедил подростка, что его аккаунт на Едином портале государственных и муниципальных услуг взломан, поэтому нужно перевести деньги на «безопасный счет». На карте матери было 200 тысяч рублей, их парень и отправил на «сохранение».

Но заполучив деньги мошенник снова с ним связались и обвинили в финансировании запрещённой организации, пригрозив, что по его вине маму и сестру могут арестовать. Ради их спасения от тюрьмы парню приказали найти машины с патриотической символикой и поджечь. Подросток облил авто незнакомцев легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг зажигалкой. Две машины удалось потушить очевидцам до приезда пожарных. Никто не пострадал. СК завёл уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», по которой грозит до 5 лет колонии.

16-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.