«Очень скоро!» В офисе Эрдогана ждут прорыва после переговоров России и Украины
Анкара надеется, что переговоры России и Украины приблизят проведение саммита
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В Турции в ближайшее время может пройти саммит по урегулированию конфликта на Украине, инициированный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно заявлению администрации турецкого лидера, интенсивность переговорного процесса в Стамбуле способна ускорить проведение данной встречи.
«Надеемся, что очень скоро. Всё зависит от переговорного процесса делегаций (РФ и Украины, — Прим. Life.ru) в Стамбуле, который, собственно, может и приблизить сроки этого саммита», — заявил представитель администрации Эрдогана РИА «Новости».
Напомним, что в понедельник, 2 июня, глава Турции выразил надежду на проведение встречи президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции после заседания кабинета министров. По его словам, страна предпримет все необходимые шаги после состоявшихся переговоров во дворце Чираган в Стамбуле.