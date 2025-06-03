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3 июня, 06:25

«‎Очень скоро!» В офисе Эрдогана ждут прорыва после переговоров России и Украины

Анкара надеется, что переговоры России и Украины приблизят проведение саммита

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

В Турции в ближайшее время может пройти саммит по урегулированию конфликта на Украине, инициированный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно заявлению администрации турецкого лидера, интенсивность переговорного процесса в Стамбуле способна ускорить проведение данной встречи.

«Надеемся, что очень скоро. Всё зависит от переговорного процесса делегаций (РФ и Украины, — Прим. Life.ru) в Стамбуле, который, собственно, может и приблизить сроки этого саммита»,заявил представитель администрации Эрдогана РИА «Новости».

Эрдоган назвал великолепной встречу России и Украины в Стамбуле
Эрдоган назвал великолепной встречу России и Украины в Стамбуле

Напомним, что в понедельник, 2 июня, глава Турции выразил надежду на проведение встречи президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции после заседания кабинета министров. По его словам, страна предпримет все необходимые шаги после состоявшихся переговоров во дворце Чираган в Стамбуле.

Наталья Афонина
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