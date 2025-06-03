«‎Очень скоро!» В офисе Эрдогана ждут прорыва после переговоров России и Украины

В Турции в ближайшее время может пройти саммит по урегулированию конфликта на Украине, инициированный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно заявлению администрации турецкого лидера, интенсивность переговорного процесса в Стамбуле способна ускорить проведение данной встречи.

«Надеемся, что очень скоро. Всё зависит от переговорного процесса делегаций (РФ и Украины, — Прим. Life.ru) в Стамбуле, который, собственно, может и приблизить сроки этого саммита», — заявил представитель администрации Эрдогана РИА «Новости».