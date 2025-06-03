Неутихающая почти 50 часов магнитная буря идёт на рекорд

Магнитные бури атакуют Землю уже почти 50 часов, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений составила 54 часа, что может стать рекордным значением для текущего солнечного цикла.

«Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений по состоянию на текущий момент составляет 54 часа, из которых 48 часов пришлось на бури», — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что температура плазмы, окружающей планету, сейчас держится около 100 тысяч градусов. При этом в пиковые моменты она поднималась до трёх миллионов градусов и выше.