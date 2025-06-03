Неутихающая почти 50 часов магнитная буря идёт на рекорд
Учёные: Магнитная буря на Земле продолжается уже почти 50 часов
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Магнитные бури атакуют Землю уже почти 50 часов, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений составила 54 часа, что может стать рекордным значением для текущего солнечного цикла.
«Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений по состоянию на текущий момент составляет 54 часа, из которых 48 часов пришлось на бури», — говорится в сообщении.
В лаборатории отметили, что температура плазмы, окружающей планету, сейчас держится около 100 тысяч градусов. При этом в пиковые моменты она поднималась до трёх миллионов градусов и выше.
Ранее Life.ru рассказал, что магнитная буря завершится вечером 3 июня. При этом силы могут продолжить меняться — снижаться и возрастать соответственно. Возможно сегодня, буря уменьшит свои порывы и снизит уровень своего геомагнитного шторма до G1.