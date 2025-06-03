«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир второе мистическое послание после встречи в Турции
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала новое послание после встречи в Стамбуле
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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 во второй раз за сутки транслировала в эфир закодированное послание. В понедельник в 17:32 по московскому времени по нему передали слово «арапоблиц». Об этом сообщили представители, отслеживающие активность станции.
«НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582», — зачитал диктор новое послание.
Напомним, что вчера, 2 июня, радиостанция выдала ещё одно послание сразу после проведения переговоров России и Украины. «Жужжалка» сообщила слово «ибобаза» в 16:00. Именно в это время закончилась вторая встреча Москвы и Киева.