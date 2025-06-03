Минздрав: В больницах остаются 53 пострадавших при обрушении моста под Брянском
Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России
53 человека, получившие травмы в результате железнодорожной трагедии в Брянской области, продолжают стационарное лечение в медицинских учреждениях. Выписать из больниц уже успели 11 человек, у всех у них наблюдаются улучшения в связи с оказанной помощью. Об это журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы и федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 53 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 3 детей. Состояние 6 пострадавших, в том числе ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое», — сообщил он.
Кузнецов подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. За амбулаторной помощью также обратились 52 человека.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области был взорван автомобильный мост, по которому двигался пассажирский поезд. Четыре взрывных устройства, заложенные под конструкцией, стали причиной обрушения. В результате теракта погибли семь человек, получили ранения 104 пострадавших.