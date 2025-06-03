Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 08:51

Минздрав: В больницах остаются 53 пострадавших при обрушении моста под Брянском

Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России

53 человека, получившие травмы в результате железнодорожной трагедии в Брянской области, продолжают стационарное лечение в медицинских учреждениях. Выписать из больниц уже успели 11 человек, у всех у них наблюдаются улучшения в связи с оказанной помощью. Об это журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы и федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 53 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 3 детей. Состояние 6 пострадавших, в том числе ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое», — сообщил он.

Кузнецов подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. За амбулаторной помощью также обратились 52 человека.

Додик направил Путину соболезнования из-за подрыва мостов под Брянском и Курском
Додик направил Путину соболезнования из-за подрыва мостов под Брянском и Курском

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области был взорван автомобильный мост, по которому двигался пассажирский поезд. Четыре взрывных устройства, заложенные под конструкцией, стали причиной обрушения. В результате теракта погибли семь человек, получили ранения 104 пострадавших.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минздрав РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar