Минздрав: В больницах остаются 53 пострадавших при обрушении моста под Брянском

53 человека, получившие травмы в результате железнодорожной трагедии в Брянской области, продолжают стационарное лечение в медицинских учреждениях. Выписать из больниц уже успели 11 человек, у всех у них наблюдаются улучшения в связи с оказанной помощью. Об это журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы и федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 53 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 3 детей. Состояние 6 пострадавших, в том числе ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое», — сообщил он.