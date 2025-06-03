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3 июня, 10:37

Песков назвал итоги выборов в Польше внутренним делом Варшавы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Результаты президентских выборов в Польше, по итогам которых победу одержал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, являются исключительно внутренним делом Варшавы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело поляков. Поляки проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать», — заявил представитель Кремля.

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Напомним, польский ЦИК подтвердил победу представителя оппозиции Кароля Навроцкого на выборах президента страны. За него проголосовали 50,89% избирателей. Сначала казалось, что победит действующий кандидат Рафал Тшасковский, но в итоге Навроцкий смог вырвать победу.

Александр Юнашев
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