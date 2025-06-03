Песков назвал итоги выборов в Польше внутренним делом Варшавы

Результаты президентских выборов в Польше, по итогам которых победу одержал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, являются исключительно внутренним делом Варшавы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.