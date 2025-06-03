Песков назвал итоги выборов в Польше внутренним делом Варшавы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Результаты президентских выборов в Польше, по итогам которых победу одержал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, являются исключительно внутренним делом Варшавы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это внутреннее дело поляков. Поляки проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать», — заявил представитель Кремля.
Напомним, польский ЦИК подтвердил победу представителя оппозиции Кароля Навроцкого на выборах президента страны. За него проголосовали 50,89% избирателей. Сначала казалось, что победит действующий кандидат Рафал Тшасковский, но в итоге Навроцкий смог вырвать победу.