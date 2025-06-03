«Есть обстоятельства»: Дмитрий Колдун рассказал, как относится к роману ради пиара
Певец Дмитрий Колдун признался, что был бы не против романа ради популярности
Дмитрий Колдун. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / koldunmedia
Певец Дмитрий Колдун был бы не против выступить в фиктивный роман ради пиара. Однако артист отметил, что он не может себе такого представить, так как уже длительное время встречается с девушкой не из сферы шоу-бизнеса.
Дмитрий Колдун признался, что не выступает против романа ради пиара. Видео © Пятый канал
«Это, наверное, вопрос не совсем по адресу. Я 24 года как в отношениях с девушкой, с которой познакомился в школе, и она абсолютно не медийная», — пояснил артист в беседе с Пятым каналом.
Колдун, несмотря на занятое сердце, подтвердил возможность такого исхода, если бы не встречался со своей возлюбленной. По его словам, из-за этих обстоятельств он не может пойти на фиктивный роман ради популярности.
Напомним, что Дмитрий Колдун женился на Виктории Хомицкой в 2012 году. Возлюбленные начали встречаться ещё в школе. Пара имеет двоих детей — сына Яна и дочь Алису. Супруга с наследниками артиста живёт в Минске, а сам артист часто бывает в Москве.
А ранее Дмитрий Колдун признался, что не может позволить себе мимолётную интрижку. По словам артиста, он не собирается изменять своей супруге, чтобы не растерять её доверие.