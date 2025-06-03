«Есть обстоятельства»: Дмитрий Колдун рассказал, как относится к роману ради пиара

Певец Дмитрий Колдун был бы не против выступить в фиктивный роман ради пиара. Однако артист отметил, что он не может себе такого представить, так как уже длительное время встречается с девушкой не из сферы шоу-бизнеса.

Дмитрий Колдун признался, что не выступает против романа ради пиара. Видео © Пятый канал

«Это, наверное, вопрос не совсем по адресу. Я 24 года как в отношениях с девушкой, с которой познакомился в школе, и она абсолютно не медийная», — пояснил артист в беседе с Пятым каналом.

Колдун, несмотря на занятое сердце, подтвердил возможность такого исхода, если бы не встречался со своей возлюбленной. По его словам, из-за этих обстоятельств он не может пойти на фиктивный роман ради популярности.

Напомним, что Дмитрий Колдун женился на Виктории Хомицкой в 2012 году. Возлюбленные начали встречаться ещё в школе. Пара имеет двоих детей — сына Яна и дочь Алису. Супруга с наследниками артиста живёт в Минске, а сам артист часто бывает в Москве.