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3 июня, 12:48

Путин: Нет ничего важнее экологии

Путин заявил на встрече с главой Минприроды, что нет ничего важнее экологии

Владимир Путин и Александр Козлов. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Козлов. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым и отметил, что ведомство занимается самым важным аспектом нашей жизни.

Рабочая встреча Владимира Путина с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Видео © kremlin.ru

«Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается Ваше ведомство. С чего начнём?», — обратился к министру российский лидер.

В ходе беседы Путин обсудил с Козловым планы по адаптации лесных хозяйств к изменениям климата, поговорили насчёт работ с коммунальными отходами, снижения опасных выбросов в воздух и строительства очистных сооружений. Министр также проинформировал главу государства о работе, проведённой в рамках национального проекта «Экология».

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Ранее Путин встретился с Уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Они поговорили насчёт масштабной проверки системы профилактики социального сиротства, омбудсмен предложила создать Всероссийскую службу помощи семье на базе действующей инспекции. Президент одобрил идею.

Наталья Афонина
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