Путин: Нет ничего важнее экологии
Путин заявил на встрече с главой Минприроды, что нет ничего важнее экологии
Владимир Путин и Александр Козлов. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым и отметил, что ведомство занимается самым важным аспектом нашей жизни.
Рабочая встреча Владимира Путина с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Видео © kremlin.ru
«Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается Ваше ведомство. С чего начнём?», — обратился к министру российский лидер.
В ходе беседы Путин обсудил с Козловым планы по адаптации лесных хозяйств к изменениям климата, поговорили насчёт работ с коммунальными отходами, снижения опасных выбросов в воздух и строительства очистных сооружений. Министр также проинформировал главу государства о работе, проведённой в рамках национального проекта «Экология».
Ранее Путин встретился с Уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Они поговорили насчёт масштабной проверки системы профилактики социального сиротства, омбудсмен предложила создать Всероссийскую службу помощи семье на базе действующей инспекции. Президент одобрил идею.