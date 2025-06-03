Путин: Нет ничего важнее экологии

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым и отметил, что ведомство занимается самым важным аспектом нашей жизни.

Рабочая встреча Владимира Путина с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Видео © kremlin.ru

«Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается Ваше ведомство. С чего начнём?», — обратился к министру российский лидер.

В ходе беседы Путин обсудил с Козловым планы по адаптации лесных хозяйств к изменениям климата, поговорили насчёт работ с коммунальными отходами, снижения опасных выбросов в воздух и строительства очистных сооружений. Министр также проинформировал главу государства о работе, проведённой в рамках национального проекта «Экология».