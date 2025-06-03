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Регион
3 июня, 13:16

СК РФ квалифицировал как теракты подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях

Последствия теракта в Брянской области. Обложка © МЧС России

Последствия теракта в Брянской области. Обложка © МЧС России

Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом сообщила спикер СК РФ Светлана Петренко.

Светлана Петренко о подрыве ж/д путей в Брянской и Курской областях. Видео © Telegram / Следком

«Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. <...> Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — говорится в публикации.

В ходе следственных действий были изъяты фрагменты взрывных устройств и другие вещественные доказательства. Сотрудники ведомства допросили свидетелей, потерпевших и работников железной дороги. ФСБ и МВД России установят организаторов и исполнителей теракта и привлекут их к ответственности.

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Напомним, теракты произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области подрыв привёл к обрушению автомобильного моста, под которым ехал пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 113. В Курской области взорвали ж/д мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали машинист и двое помощников.

Юрий Лысенко
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