СК РФ квалифицировал как теракты подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях
Последствия теракта в Брянской области. Обложка © МЧС России
Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом сообщила спикер СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко о подрыве ж/д путей в Брянской и Курской областях. Видео © Telegram / Следком
«Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. <...> Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — говорится в публикации.
В ходе следственных действий были изъяты фрагменты взрывных устройств и другие вещественные доказательства. Сотрудники ведомства допросили свидетелей, потерпевших и работников железной дороги. ФСБ и МВД России установят организаторов и исполнителей теракта и привлекут их к ответственности.
Напомним, теракты произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области подрыв привёл к обрушению автомобильного моста, под которым ехал пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 113. В Курской области взорвали ж/д мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали машинист и двое помощников.