СК РФ квалифицировал как теракты подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях

Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом сообщила спикер СК РФ Светлана Петренко.

Светлана Петренко о подрыве ж/д путей в Брянской и Курской областях. Видео © Telegram / Следком

«Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. <...> Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — говорится в публикации.