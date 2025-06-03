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Регион
3 июня, 15:33

В Луганске стартовал Всероссийский молодёжный конкурс-пленэр «Место силы»

Участники конкурса пленэр-живописи. Обложка © Telegram / Луганьмедиа

Участники конкурса пленэр-живописи. Обложка © Telegram / Луганьмедиа

В Луганске торжественно открылся Всероссийский молодёжный патриотический конкурс-пленэр живописи и фотографии «Место силы». Мероприятие проходит в Академии культуры и искусств имени М. Матусовского и посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Творческие состязания продлятся с 3 по 6 июня.

Церемония открытия конкурса «Место силы». Видео © Telegram / Луганьмедиа

«Искусство есть почитание Света, поэтому задача творчества и состоит в том, чтобы вы пронесли этот Свет в своём сердце и передали его в своих работах», — обратился к участникам председатель жюри в номинации «Фотография», художник и фотограф Роман Формин.

Конкурс направлен на развитие и популяризацию изобразительного искусства и фотографии среди молодёжи. Участники представят свои работы в номинациях «Живопись» и «Фотография», включая такие жанры, как пейзаж, репортаж и фешен-фотография. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, формированию нравственно-эстетических ценностей и изучению героического прошлого региона.

Пленэрные занятия пройдут в парке имени Горького и сквере Героев Великой Отечественной войны. 6 июня состоится выставка лучших работ, отобранных жюри конкурса. Подчёркивается, что проект даст молодым художникам и фотографам возможность не только проявить свой талант, но и через творчество осмыслить историческое наследие родного края.

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Юрий Лысенко
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