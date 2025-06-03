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3 июня, 14:18
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«Укрепить союз»: Экс-солистка «Тутси» Ортман призвала россиян жениться

Певица Ирина Ортман призвала россиян заключать браки и венчаться в церкви

Ирина Ортман. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ирина Ортман. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Брак до сих пор играет главную роль в современном мире. Поэтому россиянам необходимо жениться и создавать семьи, рассказала певица Ирина Ортман. По её словам, влюблённым важно заключать браки для укрепления союза.

Певица Ирина Ортман призвала россиян заключать браки. Видео © Пятый канал

«Я считаю, что обязательно должны быть отношения официальные», — подчеркнула артистка в беседе с Пятым каналом.

Ортман дополнила, что не менее важно провести церемонию в церкви и быть вместе согласно религиозным канонам. Певица призвала людей венчаться и осознанно подходить к институту брака.

Кстати, сама певица счастлива во втором браке с офицером Романом Бабкиным. Артистка признавалась, что влюбилась в него с первого взгляда, когда он консультировал её по огнестрельному оружию. Пара поженилась в 2016 году, а позже обвенчалась. Детей у них нет.

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А вот телеведущая и журналистка Ксения Собчак предложила запретить мужчинам вступать в брак до 30 лет. По её словам, в этом возрасте молодые люди ещё не созрели для серьёзных отношений.

Дарья Нарыкова
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