Звезду «Мимино» и «Афони» дерзко обокрали в Москве
У актёра «Мимино» и «Афони» Васькова украли электросамокат в Москве
Заслуженный артист России Михаил Васьков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Заслуженный артист России Михаил Васьков, известный широкой публике по десяткам ярких киноролей, включая культовые «Мимино» и «Афоню», стаж жертвой грабежа в Москве. Инцидент произошёл 30 мая, сообщает сайт MK.Ru.
69-летний актер припарковал свой электросамокат, стоимость которого оценивается в 15 тысяч рублей, пристегнув его к ограде на улице. Вернувшись вечером, он обнаружил, что транспортное средство исчезло.
Михаил Васьков – выпускник Театрального училища им. Б. Щукина, с 1977 года является ведущим актёром Театра имени Е. Вахтангова. Его фильмография насчитывает более 90 работ, среди которых также сериалы «Дальнобойщики» и «Воронины», что делает его одним из самых узнаваемых лиц отечественного кинематографа.
А вот рэпера Tyga обокрали в Москве покрупнее. Ранее Life.ru рассказывал, что обезумевшая фанатка стащила с его пальца кольцо с бриллиантами стоимостью в три миллиона рублей. Артист хотел спуститься к зрителям, чтобы вместе с ними исполнить трек, но был в итоге ограблен.