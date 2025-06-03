Звезду «Мимино» и «Афони» дерзко обокрали в Москве

Заслуженный артист России Михаил Васьков, известный широкой публике по десяткам ярких киноролей, включая культовые «Мимино» и «Афоню», стаж жертвой грабежа в Москве. Инцидент произошёл 30 мая, сообщает сайт MK.Ru.

69-летний актер припарковал свой электросамокат, стоимость которого оценивается в 15 тысяч рублей, пристегнув его к ограде на улице. Вернувшись вечером, он обнаружил, что транспортное средство исчезло.

Михаил Васьков – выпускник Театрального училища им. Б. Щукина, с 1977 года является ведущим актёром Театра имени Е. Вахтангова. Его фильмография насчитывает более 90 работ, среди которых также сериалы «Дальнобойщики» и «Воронины», что делает его одним из самых узнаваемых лиц отечественного кинематографа.