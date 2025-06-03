Бесплатные секции и новые спорткомплексы: как развивается спорт в ЮЗАО Все желающие могут заниматься плаванием, настольным теннисом, футболом, волейболом и фитнесом в бесплатных секциях столичного департамента спорта, а также присоединиться к тренировкам флагманских проектов ведомства: йоге, растяжке, бегу, бадминтону и не только. 3 июня, 15:36 В ЮЗАО развиваются спортивные секции. Обложка © mos.ru

В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) активно развивается спортивное направление. Здесь капитально ремонтируют спортивные комплексы в соответствии с новым стандартом, действует более 300 групп в бесплатных секциях, а также проходят тренировки флагманских проектов ведомства.

Новые стандарты комфорта: спортивная инфраструктура в ЮЗАО

В прошлом году в рамках государственной программы «Спорт Москвы» прошёл комплексный капитальный ремонт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Рокотова» (улица Рокотова, дом 6), спортивных комплексах «Ясенево» (Вильнюсская улица, дом 6, корпус 2) и «Гимнаст» (улица Кравченко, дом 6а). Реконструкция проводилась в соответствии с новым стандартом спортивных объектов.

В учреждениях обновили тренировочные залы, холлы, коридоры, ресепшен, инженерные сети (электроснабжение, пожаротушение, вентиляция и кондиционирование), а также систему навигации.

В зале для игры в волейбол физкультурно-оздоровительного комплекса «Рокотова» появились электроприводная ширма, позволяющая разделять пространство, противоскользящее напольное покрытие, сетки, мячи, электронное табло и судейская вышка, а в хореографическом зале — тумбы для кроссфита (плиобоксы) и координационные лестницы.

В спортивном комплексе «Ясенево» установили два прорезиненных помоста для пауэрлифтинга и тяжёлой атлетики, боксёрские ринг, мешки, груши и подушки, а также пьедестал для награждения спортсменов во время соревнований. Тренажёрный зал оборудовали для развития всех групп мышц. В нём есть беговые дорожки, велотренажёры, гакк-машина, силовая рама с турником и скамья для пресса.

В большом зале спорткомплекса «Гимнаст» появился современный инвентарь: гимнастические брусья с плавной регулировкой высоты, грибки для отработки вращений с покрытием из специальной волокнистой кожи, улучшающей сцепление, а также брёвна и поролоновые блоки для безопасного приземления, батут, дорожки для разбега и ковёр с помостом из пружинных секций. В малом спортивном зале установили шведские стенки, хореографические станки и татами.

Плавание, настольный теннис, футбол и не только: массовый спорт в ЮЗАО

В ЮЗАО работает более 300 групп в бесплатных секциях столичного департамента спорта. Все желающие могут заниматься плаванием в спорткомплексах «Гармония», «Изумрудный», «Союз» и «Качаловский». Кроме того, для взрослых открыты группы по плаванию в спортивном комплексе «Надежда», по настольному теннису, фитнесу и футболу — в спорткомплексе «Качаловский», а по футболу и волейболу — в образовательном комплексе градостроительства «Столица». В спортивном комплексе «Содружество» для детей и взрослых организованы занятия по волейболу, также для взрослых проходят тренировки по бадминтону, настольному теннису, общей физической подготовке, танцам и оздоровительной гимнастике.

От растяжки и йоги до ушу и роллер-спорта: регулярные проекты в ЮЗАО

Посетить занятия по растяжке, йоге, танцевальную и функциональную тренировки можно на девяти площадках проекта «Спортивные выходные». Занятия проходят на территории усадьбы «Воронцово», в зоне отдыха «Тропарёво», ландшафтном парке «Южное Бутово», на Воробьёвых горах и фестивальных площадках на бульваре Дмитрия Донского, улицах Адмирала Руднева, Тёплый Стан и Профсоюзной.

Жители ЮЗАО могут бесплатно заниматься спортом недалеко от дома с проектом «Мой спортивный район». Тренировки по бегу и бадминтону проходят в ландшафтном парке «Южное Бутово», по ушу — в Бутовском парке и парке «Зюзино», по роллер-спорту — в сквере Олимпийских чемпионов, по волейболу — в ландшафтном заказнике «Тёплый стан», Воронцовском парке и на стадионе «Пионер».

Авторы Валерия Мишина