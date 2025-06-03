Завершилась модернизация каркаса паллиативной службы Москвы В столице создаётся паллиативная служба нового поколения — с современной инфраструктурой, выездной и стационарной помощью, обучением специалистов и поддержкой родных. 3 июня, 15:36 В Москве создаётся паллиативная служба нового поколения. Обложка © mos.ru

Завершается комплексный проект модернизации крупнейшего Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Завершена реконструкция последнего объекта — корпуса № 2 на улице Двинцев (дом 6, строение 2).

В результате модернизации центра удалось существенно повысить доступность и качество паллиативной помощи для нуждающихся жителей столицы. На сегодняшний день паллиативная служба Москвы является самой современной и оснащённой.

Помимо комфортных палат со специализированным интерьером и оснащением в модернизированном корпусе размещена малая операционная для проведения малоинвазивных хирургических процедур и манипуляций. Она позволит обеспечить хирургическое лечение обширных ран и пролежневых процессов, замену дренажей и стом, лапаро-и торакоцентез непосредственно в центре, без транспортировки паллиативных пациентов в иные медицинские организации.

В обновлённом здании будет работать пятое в Москве отделение длительной респираторной поддержки на 25 коек. Ранее такие отделения (каждое на 25 коек) открылись в филиале «Коломенское» (улица Академика Миллионщикова, дом 1, строение 2) и Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка».

Для оснащения корпуса закупили более шести тысяч единиц современного оборудования, медицинских изделий и мебели. В центре создана безбарьерная комфортная среда, которая позволит пациентам больше времени проводить не только в палатах, но и на свежем воздухе.

Первых пациентов обновлённый корпус центра паллиативной помощи на улице Двинцев примет в третьем квартале 2025 года.

О центре паллиативной помощи

Московский многопрофильный центр паллиативной помощи (ММЦПП) создан в 2015 году на базе бывшей городской клинической больницы № 11 (улица Двинцев, дом 6). Она исторически специализировалась на оказании медицинской помощи неизлечимо больным пациентам.

В 2017-м в его состав вошёл Первый московский хоспис имени В.В. Миллионщиковой с восемью филиалами в разных округах столицы. В 2019 году к центру присоединили Первый московский детский хоспис. Сегодня общая мощность Московского многопрофильного центра паллиативной помощи составляет свыше 630 коек для взрослых пациентов и 30 коек для детей.

Развитие паллиативной помощи в Москве

Расширение доступа к качественной и своевременной паллиативной помощи является одним из важнейших приоритетов развития московского здравоохранения.

Сегодня в стационарных условиях паллиативная медицинская помощь взрослым организована на базе ММЦПП и его филиалов (хосписов), а также в пяти многопрофильных больницах. Для круглосуточной помощи развёрнуто 959 коек паллиативного профиля в городской клинической больнице (ГКБ) имени Ф.И. Иноземцева, городской клинической больнице имени С.П. Боткина, ГКБ № 15, психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева и ММКЦ «Коммунарка». Помощь детям оказывают в филиале центра паллиативной помощи — Первом московском детском хосписе, Морозовской детской городской клинической больнице и ДГКБ № 9 имени Г.М. Сперанского. В 2024 году в Морозовской больнице открыт дневной стационар для оказания паллиативной помощи детям.

Для оказания паллиативной помощи на дому организована работа 17 отделений выездной паллиативной помощи.

Авторы Валерия Мишина