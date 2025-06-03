Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 15:02
6539

Новый президент Польши тонко замаскировал ультиматум Зеленскому в ответе на поздравление

Навроцкий в ответ на поздравление призвал Зеленского решить «‎назревшие вопросы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin, Х / NawrockiKn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin, Х / NawrockiKn

Новый президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на поздравления Владимира Зеленского с победой на выборах и заявил о своей надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами. При этом политик тонко намекнул, что Киев и Варшава не смогут дружить против России, если не будет выполнено одно условие.

«Я с нетерпением жду продолжения партнёрства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что для этого необходим не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов», написал в социальной сети Х.

Под «давно назревшими» и «нерешёнными» вопросами прошлого Навроцкий, вероятно, имеет в виду Волынскую трагедию 1943-1944 годов, которая Варшава рассматривает как геноцид польского народа. Новый президент не раз возвращался к этой теме в ходе своей предвыборной кампании. Видимо украинскому правительству всё-таки придётся извиняться за данное историческое событие.

Кроме того, Навроцкий отметил, что Польша неизменно выступала в качестве самого активного сторонника Украины в противостоянии «российской агрессии», добавив, что обе страны как никто другой осознают масштаб этой угрозы.

«Потребует покаяния»: Рогов раскрыл, будет ли Польша помогать Украине при Навроцком
«Потребует покаяния»: Рогов раскрыл, будет ли Польша помогать Украине при Навроцком

Напомним, что польская избирательная комиссия подтвердила победу оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на выборах президента страны. Он получил 50,89% голосов избирателей. Интрига в ходе выборов сохранялась до самого конца: изначально впереди был кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar