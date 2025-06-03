Новый президент Польши тонко замаскировал ультиматум Зеленскому в ответе на поздравление
Навроцкий в ответ на поздравление призвал Зеленского решить «назревшие вопросы»
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Новый президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на поздравления Владимира Зеленского с победой на выборах и заявил о своей надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами. При этом политик тонко намекнул, что Киев и Варшава не смогут дружить против России, если не будет выполнено одно условие.
«Я с нетерпением жду продолжения партнёрства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что для этого необходим не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов», — написал в социальной сети Х.
Под «давно назревшими» и «нерешёнными» вопросами прошлого Навроцкий, вероятно, имеет в виду Волынскую трагедию 1943-1944 годов, которая Варшава рассматривает как геноцид польского народа. Новый президент не раз возвращался к этой теме в ходе своей предвыборной кампании. Видимо украинскому правительству всё-таки придётся извиняться за данное историческое событие.
Кроме того, Навроцкий отметил, что Польша неизменно выступала в качестве самого активного сторонника Украины в противостоянии «российской агрессии», добавив, что обе страны как никто другой осознают масштаб этой угрозы.
Напомним, что польская избирательная комиссия подтвердила победу оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на выборах президента страны. Он получил 50,89% голосов избирателей. Интрига в ходе выборов сохранялась до самого конца: изначально впереди был кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский.