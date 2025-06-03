Новый президент Польши тонко замаскировал ультиматум Зеленскому в ответе на поздравление

Новый президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на поздравления Владимира Зеленского с победой на выборах и заявил о своей надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами. При этом политик тонко намекнул, что Киев и Варшава не смогут дружить против России, если не будет выполнено одно условие.

«Я с нетерпением жду продолжения партнёрства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что для этого необходим не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов», — написал в социальной сети Х.

Под «давно назревшими» и «нерешёнными» вопросами прошлого Навроцкий, вероятно, имеет в виду Волынскую трагедию 1943-1944 годов, которая Варшава рассматривает как геноцид польского народа. Новый президент не раз возвращался к этой теме в ходе своей предвыборной кампании. Видимо украинскому правительству всё-таки придётся извиняться за данное историческое событие.