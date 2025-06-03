Премьер Нидерландов ушёл в отставку из-за споров вокруг мигрантов
Премьер Нидерландов Схоф сообщил об отставке кабмина из-за правящей коалиции
Дик Схоф. Обложка © ТАСС / АР
В Нидерландах правительство уходит в отставку после того, как Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса покинула правящую коалицию из-за того, что её требования об ужесточении миграционной политики не были услышаны. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф по итогам заседания совета министров.
«С уходом Партии свободы (PVV) в Палате представителей (нижней палате парламента — прим. Life.ru) недостаточно поддержки для этого правительства», — отметил политик.
Он добавил, что собирается встретиться с королём Виллемом-Александром, который должен одобрить отставку министров PVV. Схоф также назвал решение Вилдерса абсолютно безответственным. По его словам, совместную работу было сложно продолжать, так как «одной из сторон не хватало силы воли».
Ранее был оставлен топ-20 самых опасных городов Европы в 2025 году, где преступления совершались в основном мигрантами. Перечень открывает шведский Мальмё. Самые распространённые преступления в городе — это карманные кражи, ограбления и преступления, связанные с наркотиками.