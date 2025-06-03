Премьер Нидерландов ушёл в отставку из-за споров вокруг мигрантов

В Нидерландах правительство уходит в отставку после того, как Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса покинула правящую коалицию из-за того, что её требования об ужесточении миграционной политики не были услышаны. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф по итогам заседания совета министров.

«С уходом Партии свободы (PVV) в Палате представителей (нижней палате парламента — прим. Life.ru) недостаточно поддержки для этого правительства», — отметил политик.