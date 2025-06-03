«Маленький ангел»: На Урале похоронили девушку-инвалида, которую изнасиловали и избили на камеру

В Карпинске Свердловской области прошли похороны 24-летней Анастасии Поляковой, девушки с инвалидностью, которую искали с середины мая и нашли мёртвой. Перед исчезновением её жестоко избили и подвергли насилию, сняв происходящее на видео.

«Люди не могли сдержать слёз. Она лежала в гробу такая спокойная, как маленький ангел. Отмучилась. Народу было не очень много, потому что рабочий день. Люди просили прощения, что не уберегли её. Отец её пришел, но заходить внутрь не стал, остался около дверей. Бабушка тоже была, плакала. Организацией похорон и сбором средств занималась её подруга Екатерина. В церкви отпевать не будут», — поделились местные жители с E1.ru.

Анастасию похоронили на местном кладбище рядом с матерью, умершей много лет назад. Перед гибелью девушка неоднократно получала угрозы и признавалась, что боится своих мучителей. Она говорила, что её убьют, что она устала и хочет к маме, вспоминают знакомые.

По словам близких, Настя была добрым, ранимым человеком с особенностями психического развития. Она жила в своем детском мире, любила животных и очень боялась воды, даже не загорала на пляже.