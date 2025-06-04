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4 июня, 00:53

Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции за вытеснение СМИ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о действиях в ответ на отказ греческих властей продлить аккредитацию корреспонденту РИА «Новости» Геннадию Мельнику. Вслед за этим Москва запретила въезд высокопоставленному чиновнику из Греции, сообщает агентство.

«Высокопоставленному должностному лицу Греческой Республики, непосредственно причастному к противоправным действиям по выдавливанию российских СМИ из местного информпространства, запрещён въезд на территорию нашей страны в соответствии с федеральным законом № 114-ФЗ», — сказала Захарова.

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Она добавила, что ответные меры стали результатом принудительного закрытия более 20 лет действовавшего российского корреспондентского пункта в Афинах.

Как сообщал Life.ru, 2 июня Захарова получила в подарок топор-колун белорусского производства. Этот подарок вручил ей начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Лия Мурадьян
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