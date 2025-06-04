Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции за вытеснение СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о действиях в ответ на отказ греческих властей продлить аккредитацию корреспонденту РИА «Новости» Геннадию Мельнику. Вслед за этим Москва запретила въезд высокопоставленному чиновнику из Греции, сообщает агентство.

«Высокопоставленному должностному лицу Греческой Республики, непосредственно причастному к противоправным действиям по выдавливанию российских СМИ из местного информпространства, запрещён въезд на территорию нашей страны в соответствии с федеральным законом № 114-ФЗ», — сказала Захарова.

Она добавила, что ответные меры стали результатом принудительного закрытия более 20 лет действовавшего российского корреспондентского пункта в Афинах.