Пауэрбанк взорвался в самолёте, выполнявшем рейс из Санкт-Петербурга в Якутск
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K
Пауэрбанк взорвался у одного из пассажиров рейса из Санкт-Петербурга в Якутск. Внутри салона возникло задымление и оплавился ковёр, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».
У пауэрбанка одного из пассажиров произошло короткое замыкание. Устройство начало дымиться и плавиться. К счастью, экипаж и одна из пассажирок быстро справились с возгоранием. Самолёт продолжил полёт в обычном режиме и успешно приземлился в аэропорту Якутска.
По предварительным данным SHOT, помогавшая тушить устройство девушка получила лёгкие ожоги. По прибытии ей оказали помощь медики. Транспортная полиция сейчас проводит проверку по факту инцидента.
Ранее Life.ru рассказывал, как поломка самолёта стала причиной задержек для сотен туристов в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Екатеринбурга. Задержка рейса была связана с течью в топливном баке самолёта авиакомпании Almasria Universal Airlines.