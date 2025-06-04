Пауэрбанк взорвался в самолёте, выполнявшем рейс из Санкт-Петербурга в Якутск

Пауэрбанк взорвался у одного из пассажиров рейса из Санкт-Петербурга в Якутск. Внутри салона возникло задымление и оплавился ковёр, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

У пауэрбанка одного из пассажиров произошло короткое замыкание. Устройство начало дымиться и плавиться. К счастью, экипаж и одна из пассажирок быстро справились с возгоранием. Самолёт продолжил полёт в обычном режиме и успешно приземлился в аэропорту Якутска.

По предварительным данным SHOT, помогавшая тушить устройство девушка получила лёгкие ожоги. По прибытии ей оказали помощь медики. Транспортная полиция сейчас проводит проверку по факту инцидента.