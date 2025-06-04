Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России — ПАО «Химпром». По данным Mash, это бывший и нынешний коммерческие директора компании Алексей Федотов и Евгений Герасимов.

Они проходят фигурантами уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп».

«Химпром» является единственным производителем гипохлорита кальция в России. Правоохранителей мог привлечь тот факт, что предприятие увеличило его производство с 18,5 до 37 тысяч тонн в год, считает Mash.