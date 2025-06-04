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4 июня, 07:53

Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России

Mash: Задержаны топ-менеджеры ПАО «Химпром» Федотов и Герасимов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России — ПАО «Химпром». По данным Mash, это бывший и нынешний коммерческие директора компании Алексей Федотов и Евгений Герасимов.

Они проходят фигурантами уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп».

«Химпром» является единственным производителем гипохлорита кальция в России. Правоохранителей мог привлечь тот факт, что предприятие увеличило его производство с 18,5 до 37 тысяч тонн в год, считает Mash.

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А ранее сообщалось о задержании экс-главы организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и гендиректора центра «Ветеран — Русь» Валерия Белялова. Они подозреваются в мошенничестве. По данным МВД РФ, в 2017 году они незаконно получили право собственности на 48 объектов, включая подмосковный санаторий «Русь», причинив ущерб более чем на миллиард рублей.

Александра Вишнякова
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