Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России
Mash: Задержаны топ-менеджеры ПАО «Химпром» Федотов и Герасимов
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Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России — ПАО «Химпром». По данным Mash, это бывший и нынешний коммерческие директора компании Алексей Федотов и Евгений Герасимов.
Они проходят фигурантами уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп».
«Химпром» является единственным производителем гипохлорита кальция в России. Правоохранителей мог привлечь тот факт, что предприятие увеличило его производство с 18,5 до 37 тысяч тонн в год, считает Mash.
А ранее сообщалось о задержании экс-главы организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и гендиректора центра «Ветеран — Русь» Валерия Белялова. Они подозреваются в мошенничестве. По данным МВД РФ, в 2017 году они незаконно получили право собственности на 48 объектов, включая подмосковный санаторий «Русь», причинив ущерб более чем на миллиард рублей.