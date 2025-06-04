Провокатор или жертва: Чем прославился Арег Щепихин, устроивший переполох в Москве и Чечне После похищения на вокзале в Москве и последующего общественного резонанса блогер и бизнес-коуч Арег Щепихин оказался на свободе, но сам подпал под проверку МВД на экстремизм. А силовики Чечни пояснили, что просто спасали ему жизнь. Кто такой Щепихин? 4 июня, 12:40 4107 4107 Блогер и бизнесмен Арег Щепихин. Коллаж © Life.ru Фото © VK / Areg Schepikhin

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России начали проверку в отношении то ли похищенного, то ли задержанного блогера Арега Щепихина, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики.

— В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении МВД.

При этом, где сейчас находится увезённый во вторник вечером с Ярославского вокзала блогер, толком неизвестно. По данным телеграм-канала SHOT, сейчас мужчина может находиться на свободе, но в полицию по поводу своего похищения он не обращался. Возможно, блогер — где-то на территории Новой Москвы. На данный момент поиском Щепихина занимаются сотрудники Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным Life.ru, полицейские вывезли несколько больших сумок с Ярославского вокзала, где ночью похитили 39-летнего Арега Щепихина. Что именно находится в баулах — неизвестно.

Как комментируют ситуацию вокруг Щепихина в Чечне и МВД РФ

Скандальную ситуацию вокруг Щепихина прокомментировали в Чечне и МВД РФ. По версии чеченских властей, Щепихина на Ярославском вокзале никто не похищал, он был задержан в рамках расследования уголовного дела и соответствующие правоохранительные органы в Москве были в курсе операции. Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что «преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы». И задержав Щепихина, по факту спасли ему жизнь.

В свою очередь, МВД России сообщило, что участники инцидента с Арегом Щепихиным были задержаны: «Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы».

Что произошло на Ярославском вокзале

Напомним, что нашумевшая история то ли с задержанием, то ли с похищением человека на Ярославском вокзале случилась в Москве в минувший вторник. Под мобильные камеры зевак неизвестного мужчину проволокли через здание вокзала несколько человек в костюмах, а на улице запихнули в багажник чёрного мерседеса с правительственными номерами и мигалками и увезли в неизвестном направлении.

Попавшего на видео похищенного мужчину быстро опознали — им оказался известный сетевой активист, блогер, коуч, бизнес-тренер и «высокопоставленный сотрудник» одной из крупных госкомпаний Арег Щепихин. В последней, кстати, уже успели опровергнуть какую-либо аффилированность «топ-менеджера» и даже попросили не упоминать своё название в контексте этого происшествия.

В Сети Щепихин себя позиционировал как успешного бизнесмена и коуча для начинающих коммерсантов. Фото © VK / Areg Schepikhin

Вскоре подозрительный внедорожник задержали полицейские — в нём находились уроженцы Чечни. Они представились сотрудниками Росгвардии и заявили, что проводили задержание преступника. При этом Щепихина в машине полицейские тогда не нашли. По слухам, из мерседеса его выгрузили в одном из столичных ресторанов ещё до задержания.

Почему Щепихин оказался в багажнике

Причиной произошедшего, как обсуждают в Сети, могли послужить гневные выпады в адрес жителей Чечни, Дагестана и в целом мусульман. В последнее время он публиковал у себя в аккаунтах посты с грязными оскорблениями и угрозами — от блогера досталось даже семье Хабиба Нурмагомедова.

Мать Щепихина считает, что сын сорвался из-за войны в Карабахе, по результатам которой Азербайджан аннексировал часть непризнанной республики. Произошедшее тяжело переживали как непосредственно в Армении, так и в армянской общине России.

Впрочем, по Сети гуляет и иная точка зрения: Щепихин мог быть связан с нелегальными криптовалютными операциями и корни его проблем стоит искать там. В ближайшее время эту версию правоохранительные органы также отработают.

Кто такой Арег Щепихин

Арегу Щепихину 39 лет, он родился в Ереване, и его первая фамилия Оганесян. На данный момент он гражданин России. Здесь он какое-то время жил в Воронежской области, в селе Васильевка. Работал там в нескольких ИП своих родственников, а кроме того, заводил два собственных.

Похоже, занимался практически всем — в ОКВЭД указаны 56 видов деятельности. Но основные сферы — розничная торговля газетами и прочей полиграфией, образовательные программы, организация различных ивентов.

56 видов деятельности только в рамках одного ИП Щепихина. Фото © СПАРК

В столичном регионе он обосновался в подмосковных Химках. Здесь пытался заниматься производством минеральной воды и безалкогольных напитков. Кроме того, Щепихин ходил на различные образовательные программы в Школе «Сколково» и, возможно, там решил стать «ментором, наставником, маркетологом, «единственным национальным спикером в России», бизнес-коучем, «визионером номер один в мире», а ещё «героем России», «представителем королевской семьи России» и «специалистом по бизнесу с Китаем».

Параллельно Щепихин активно пиарился: заваливал Интернет своими совместными фото с разными общественными деятелями, госслужащими, звёздами шоу-бизнеса, а в 2022 году коммерсант даже объявил о создании партии «Новый Русский мир», в рамках которой намеревался обучать молодёжь зарабатыванию денег.

Как прогорел бизнес Щепихина

Стоит отметить при этом, что у самого Щепихина с деньгами не очень — Федеральная служба судебных приставов в его отношении открыла 10 исполнительных производств на общую сумму 400 тысяч рублей. Все они — взыскания в пользу юридических лиц (попросту долги перед партнёрами) и просроченные задолженности по кредитам.

Почти 400 тысяч рублей должен Арег Щепихин по долгам. Производства ведут судебные приставы в Москве, Московской и Воронежской областях. Фото © fssp.gov.ru

К тому же непонятно, каким образом Щепихин реализовывал свои масштабные коммерческие и даже политические проекты. Судя по данным ЕГРЮЛ, де-юре в последнее время он никак не связан ни с бизнесом, ни даже с частным предпринимательством: последнее ИП закрылось ещё осенью прошлого года, а фирма – производитель воды и напитков ещё раньше — в 2020 году.

Авторы Евгений Кузнецов