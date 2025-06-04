Школьники в России сдвинули активную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с зимы на весну Активная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ у школьников в 2025 году сдвинулась на март. При этом число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 39% относительно прошлого года. 4 июня, 14:23 Российские школьники стали активно готовиться к экзаменам с марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Ученики стали чаще обращаться к сайтам и приложениям, которые помогают готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Речь о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам.

С начала 2025 года на такие сервисы заходили на 39% пользователей больше, чем в прошлом году. И за это же время они потратили на 63% больше трафика. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек. При этом число юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ выросло.

Летом школьники практически не вспоминают об экзаменах. Пик активной подготовки приходится на сентябрь, когда ученики возвращаются с каникул. В 2024 году школьники начали уделять время подготовке к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт сдвинулся уже на март.

Активнее всего к экзаменам онлайн готовятся школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова.

Авторы Валерия Мишина