Нумерологи назвали номера квартир, где жильцы болеют в 3 раза чаще. А ваша — в списке?

Переезжаете в новую квартиру — и задумались о её номере? Нумерологи утверждают: цифры в адресе влияют на здоровье, финансы и отношения жильцов. Одни номера притягивают богатство и любовь, другие превращают жизнь в полосу препятствий. Мы выяснили, какие числа лучше обходить стороной при выборе жилья.

Как число квартиры влияет на жизнь

Какие номера квартир приносят болезни и неудачи жильцам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ratchanee Sawasdijira

Древние учения утверждали: числа обладают мистической силой, способной менять судьбу человека. Современные нумерологи продолжают эту традицию, анализируя влияние номеров квартир на повседневную жизнь. По их мнению, цифры создают особую энергетику пространства, которая либо поддерживает жильцов, либо работает против них.

Номера квартир, которые притягивают болезни

Энергия номера квартиры формируется по простому принципу — нужно сложить все цифры адреса до получения однозначного числа. Например, квартира 127: 1 + 2 + 7 = 10, затем 1 + 0 = 1. Получается квартира с энергией единицы. Каждое из девяти основных чисел несёт свои вибрации, влияющие на разные сферы жизни обитателей.

Квартира номер 4 — больница на дому

Опасные номера квартир: цифры, которые разрушают здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Christina Hemsley

Четвёрка считается одним из самых тяжёлых чисел в нумерологии. Жильцы таких квартир часто жалуются на хронические заболевания, которые появляются словно из ниоткуда и с трудом поддаются лечению. Энергия четвёрки создаёт застой, замедляет процессы восстановления в организме. В квартирах с номером 4 люди чувствуют постоянную усталость, даже после полноценного сна. Особенно страдают пожилые жильцы — их иммунитет снижается быстрее обычного. Дети в таких домах болеют чаще сверстников, медленнее растут и развиваются. Если ваша квартира имеет число 4, обратите особое внимание на профилактику заболеваний и регулярные медосмотры.

Квартира номер 7 — ловушка для депрессии

Семёрка несёт энергию одиночества и глубоких размышлений. Жильцы таких квартир склонны к депрессивным состояниям, тревожности и нервным расстройствам. Особенно опасно это число для людей с психическими заболеваниями в анамнезе — симптомы могут усилиться. В квартирах-семёрках люди становятся замкнутыми, избегают общения, уходят в себя. Нарушается сон, появляются навязчивые мысли и страхи. Семейные пары в таких квартирах часто расстаются — энергия числа не способствует близости и взаимопониманию. Если живёте в квартире с номером 7, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и в компании близких людей.

Квартира номер 8 — стресс без передышки

Благоприятные и неблагоприятные номера квартир по нумерологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / high fliers

Восьмёрка создаёт атмосферу постоянного напряжения и борьбы. Жильцы испытывают хронический стресс, который разрушает нервную и сердечно-сосудистую системы. В таких квартирах часто случаются инфаркты и инсульты, особенно у трудоголиков. Энергия восьмёрки заставляет людей работать на износ, не оставляя времени на отдых и восстановление. Жильцы страдают от бессонницы, головных болей, проблем с давлением. Дети в таких семьях растут нервными и агрессивными. Если ваш номер квартиры сводится к 8, обязательно находите время для релаксации и не забывайте о режиме дня.

Самые опасные комбинации цифр

Некоторые номера квартир считаются особенно неблагоприятными из-за мистических ассоциаций. Квартира 13 несёт энергию несчастья и разрушения — жильцы сталкиваются с постоянными проблемами и неудачами. Здоровье в таких квартирах подрывается регулярными травмами и внезапными заболеваниями. Номер 666 ассоциируется с тёмными силами и привлекает негативную энергию. Жильцы страдают от необъяснимых болей, хронических воспалений и аутоиммунных заболеваний. Квартира 911 создаёт атмосферу постоянной тревоги — люди живут в ожидании катастрофы, что серьёзно влияет на психическое здоровье.

Квартиры с повторяющимися цифрами

Как номер квартиры влияет на здоровье семьи и детей.Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Pylayeva

Номера типа 22, 33, 44 усиливают негативное влияние базового числа. Квартира 44 удваивает проблемы четвёрки — болезни становятся хроническими, лечение затягивается на годы. Жильцы квартир 77 погружаются в глубокую депрессию, из которой сложно выбраться самостоятельно. Особенно опасны трёхзначные повторения — 444, 777, 888. Такие номера создают энергетические вихри, которые буквально высасывают жизненные силы из обитателей. В подобных квартирах люди быстро стареют, теряют интерес к жизни и часто умирают раньше срока.

Стоит ли верить в нумерологию квартир

Скептики утверждают — влияние номера квартиры на здоровье не более чем суеверие. Учёные не находят прямой связи между цифрами и заболеваниями жильцов. Статистика показывает: в квартирах с «плохими» номерами живут как больные, так и абсолютно здоровые люди.

Нумерология жилья: какие цифры притягивают болезни и депрессию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez

Однако психологи признают — вера в негативное влияние номера может действительно ухудшить самочувствие. Если человек убеждён, что его квартира приносит несчастье, он подсознательно ищет подтверждения этой теории. Любую болезнь или неудачу он связывает с «проклятым» номером, что усиливает стресс и действительно может повлиять на здоровье.