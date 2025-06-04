Виктория Боня стала фигурантом дела о пропаганде наркотиков

На телеведущую Викторию Боню составили административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств»). Как стало известно изданию «Осторожно, новости», материалы дела уже направлены в один из районных судов западного округа Москвы.

Точные обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения дела, пока не раскрываются. В случае признания виновной, телеведущей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.