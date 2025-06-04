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Регион
4 июня, 11:16

Виктория Боня стала фигурантом дела о пропаганде наркотиков

«ОН»: Против Бони возбудили административное дело о пропаганде наркотиков

Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

На телеведущую Викторию Боню составили административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств»). Как стало известно изданию «Осторожно, новости», материалы дела уже направлены в один из районных судов западного округа Москвы.

Точные обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения дела, пока не раскрываются. В случае признания виновной, телеведущей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Рэпера Icegergert с подачи Мизулиной проверят на пропаганду нацизма и наркотиков
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Ранее Life.ru сообщал, что на Боню пожаловались в МВД из-за «расширения сознания» кактусами. Также общественники просили проверить ее на предмет пропаганды наркотиков из-за ретритов с аяуаской.

Юрий Лысенко
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