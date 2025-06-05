Штрафы, суды, конфискация: что теперь ждёт владельцев заброшенных земель Высокая трава, мусор и отсутствие построек — повод для изъятия земельного участка. Как избежать потерь? Life.ru разбирается в новых правилах правительства. 5 июня, 06:01 С 1 сентября 2025 года государство начнёт активнее изымать неиспользуемые участки. Обложка © ТАСС / Оксана Король

Правительство России утвердило чёткие критерии, по которым земельные участки будут признаваться заброшенными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ, разработанный в прошлом году, уже опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru и вступит в силу 1 сентября 2025 года.

До сих пор процедура изъятия неиспользуемых земель регулировалась лишь общими положениями Земельного кодекса, что порождало неоднозначные трактовки и злоупотребления. Теперь чиновники и собственники получат ясные ориентиры, а процесс станет более прозрачным.

Когда участок признают заброшенным?

Согласно новым критериям от правительства, земля может быть признана неиспользуемой, если:

Территория заросла сорняками выше метра более чем на 50% от общей площади в течение года.

Участок захламлён или загрязнён отходами более чем наполовину в течение года.

Если земля была приобретена под строительство — на ней отсутствуют постройки в течение пяти лет, если для ИЖС — в течение семи лет.

Здания на участке более года находятся в ненадлежащем состоянии — разрушена крыша, стены, выпали окна или остекление.

Неиспользуемая земля может быть изъята и в целях безопасности соседей. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Главная цель нововведений — стимулировать рациональное использование земель и защитить интересы людей, страдающих от неухоженных территорий по соседству.

Что ждёт владельцев заброшенных участков?

Изъятие земли — крайняя мера. Сначала собственнику вынесут предписание и дадут время на устранение нарушений. Если реакции не последует, вопрос будет решаться через суд. В Росреестре отметили, что такой участок могут изъять через пять-семь лет.

— Во многих регионах уже действуют штрафы за неухоженные участки. Собственник обязан поддерживать порядок на своей земле. Это особенно важно для сельхозугодий — их нерациональное использование угрожает продовольственной безопасности страны, — заявил в беседе с Life.ru адвокат Владимир Постанюк.

Но какая разница, как собственник использует свою личную землю? На самом деле, как отмечает Владимир Постанюк, вопрос земли — вопрос стратегический, так как речь идёт о сельхозугодьях. Государство должно следить за тем, чтобы земля использовалась по назначению, так как это вопрос нашего обеспечения продовольствием, механизм должен быть чётким, но корректным.

Неиспользуемая земля будет возвращена в оборот для рационального использования. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Кроме того, заброшенные участки повышают риски пожаров, распространения вредителей и сорняков и снижают качество жизни в округе.

Кстати, 1 марта 2025 года уже вступил в силу закон об освоении и использовании земельных участков. Он устанавливает трёхлетний срок для освоения земель, которые расположены в границах населённых пунктов, а также садовых и огородных участков.

Штрафы за неосвоенные земли

Дачникам, не осваивающим свои участки, грозят штрафы. Они ожидают тех, чьи участки не используются, находятся в запущенном состоянии или на которых есть разрушенные постройки. Также к ответственности могут привлечь владельцев, которые не обрабатывают почву и не ведут никакую другую деятельность на своих землях.

Для физических лиц — штраф до 1,5% от кадастровой стоимости (минимум 20 тыс. рублей);

Для организаций — от 400 тыс. рублей.

Таким образом государство намерено вернуть в оборот пустующие земли, предотвращая их деградацию и стимулируя эффективное землепользование. Но у владельцев есть время привести участки в порядок.

Авторы Андрей Ананьев