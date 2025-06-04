У станции метро «Университет дружбы народов» начался второй этап благоустройства В районе обновят и расширят тротуары, организуют парковочные карманы, установят новые светофоры, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения. 4 июня, 18:39 В районе метро «Университет дружбы народов» начались работы по благоустройству. Обложка © mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

На юго-западе Москвы специалисты Комплекса городского хозяйства уже приступили к работам второго этапа благоустройства возле станции метро «Университет дружбы народов».

Главная задача работ — улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, а также сделать удобные подходы и подъезды к ней. В прошлом году благоустроили улицы Миклухо-Маклая, Академика Волгина и Академика Опарина, в этом — обновят улицу Островитянова от Ленинского проспекта до Севастопольского проспекта.

Специалисты уже установили строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организовали проходы.

Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию протяжённостью 20,3 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно обустроят ливневую систему.

Тротуары расширят и заменят их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит 13,5 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложат более 34 тысяч квадратных метров асфальта, организуют парковочные карманы, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения. Помимо того, установят более 160 фонарей с энергоэффективными светильниками, смонтируют девять новых светофоров и перенесут ещё два.

Для пассажиров общественного транспорта заменят 10 старых остановочных павильонов на современные с зарядными слотами. Кроме того, в районе разместят ещё одну новую остановку.

Обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства является озеленение. На территории приведут в порядок существующий газон и разобьют новый общей площадью 35,5 тысячи квадратных метров. Ранее на улице Островитянова уже высадили более 320 деревьев.

Завершить работы планируется к осени этого года.

Создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина