Битва за активы. Почему из-за ушлых юристов на Ставрополье сотни людей могут остаться без денег и тепла В небольшом городке Лермонтов Ставропольского края идут судебные тяжбы за право собственности над градообразующими предприятиями. На кону не только бизнес, но и судьбы горожан, которым, пока идут разбирательства, грозят безработица и отсутствие света и тепла в домах. 5 июня, 08:09 Силовики расследуют деятельность адвокатского бюро «Бартолиус». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © almaz-fertilizers.ru, Freepik / mdjaff

Рейдерские захваты, как оказалось, — это не полузабытое понятие из лихих 90-х, они и сейчас повсюду встречаются в России. С той лишь разницей, что раньше кошмарить приглянувшиеся предприятия приходили накачанные «братки», а сейчас их роль зачастую выполняют с виду интеллигентные — в дорогих костюмах и очках — «ботаники»-юристы. У первых из оружия с собой были биты и огнестрел, у вторых — хитрые схемы с пасьянсами из юридических документов.

Почему работники «Алмаз группы» просят помощи

Странная история, чем-то напоминающая захват, сейчас происходит на Ставрополье. В начале этого года работники одного из крупнейших налогоплательщиков края — производителя удобрений группы компаний «Алмаз групп», расположенного в небольшом городке Лермонтов, записали видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на их предприятие.

Реакция на обращение последовала: официальный телеграм-канал Следкома опубликовал поручение главы ведомства провести проверку и доложить ему о её результатах. Из текста поста следует, что «с 2019 года бывшие руководители предприятия пытаются осуществить его рейдерский захват путём подачи сотен исковых заявлений в суды и предоставления сфальсифицированной документации в ходе заседаний. При этом ранее из-за их противоправных действий, в том числе незаконного перечисления денежных средств со счетов завода на расчётные счета аффилированных организаций, комбинат оказался на грани банкротства».

Ведомство Александра Бастрыкина ответило на запрос работников предприятия. Фото © Telegram / Информационный центр СК России

Гидрометаллургический завод и его значение для Ставрополья

Как пишут местные СМИ, предприятия группы созданы на базе Гидрометаллургического завода — бывшего ОАО «ГМЗ». В него входило несколько подразделений: на ОАО «Гидрометаллургический завод» производили минеральные удобрения, на ООО «Интермикс Мет» — лигатуры и сплавы, а ЗАО «Южная энергетическая компания» была единственной теплоэлектростанцией в Лермонтове.

Все они являются градообразующими для курортного городка с населением всего 22 тыс. человек. Поэтому, если дойдёт до банкротства, без работы останутся сотни, если не тысячи семей работников предприятий, но, что страшнее, остановка «Южной энергетической компании» может полностью парализовать жизнь населённого пункта.

Такое уже случалось в 2017 году, когда остановилось производство на Гидрометаллургическом заводе, а позже возникла угроза прекращения поставки тепло- и электроэнергии социальным учреждениям и населению города.

Кто владел заводом и куда делись собственники

Тогда группой предприятий владели Сергей Чак и Сергей Махов, получившие их в результате приватизации в 2004 году. Интересно, что за годы владения собственники привлекали значительные средства на развитие: в тот период Министерство промышленности и торговли РФ заводу выделило субсидию на сумму 230 млн рублей, ещё 2,5 млрд выделяли банки. Однако в итоге, если верить сообщениям в сети, бизнесмены с аналогичными ФИО оказались фигурантами уголовного дела по подозрению в нецелевом расходовании средств и уклонении от уплаты налогов на сумму 191 млн рублей. Судя по бизнес-реестрам, с 2023 года оба собственника банкроты.

Хотя, возможно, это их не сильно расстроило. За год до остановки собственного производства — в 2016 году — в Эстонии, согласно местным бизнес-реестрам, SERGEY MAKHOV с совпадающей датой рождения вошёл в состав членов правления зарегистрированной в 2011 году в городе Нарве фирмы MAST Europe OÜ с уставным капиталом 3,3 млн евро. При этом профиль её деятельности совпадает с деятельностью одного из предприятий ГМЗ — «Интермикс Мет», занимавшегося сплавами и лигатурами на основе цветных металлов.

Сергей Махов является членом правления эстонской компании MAST Europe OÜ. Фото © inforegister.ee

Возможно, Махов уже хорошо знал, чем кончится его деятельность в России, и готовил запасной аэродром. По косвенным признакам, он уже может иметь эстонский паспорт. Среди членов правления MAST Europe OÜ есть граждане Украины, а бенефициарный владелец — единственный собственник известного российского брокера «КИТ Финанс» Алексей Хавин.

Кто участвует в борьбе за предприятие

В 2018 году спасать комплекс пришёл новый инвестор, создавший на базе предприятий «Алмаз группу». В обновление производства было влито более 3,5 млрд рублей. Сотрудникам начали выплачивать зарплаты, погасили старые долги, предприятие ожило, стало приносить прибыль, за последующие 4 года группа выплатила государству более 2 млрд рублей в виде налогов. А в 2022 году «Алмаз групп» вошла в топ-100 работодателей России.

Тем не менее с 2019 года за предприятия началась юридическая война. «На земле» её ведут юристы московского адвокатского бюро «Бартолиус», предположительно, нанятые бывшими владельцами. Успехи на этом поприще у них есть. Известно, что в результате судебных баталий акции «Южной энергетической компании» оказались в руках Сергея Чака. Косвенно это может говорить о возможной попытке захвата операционного контроля над ЮЭК.

Чем известно бюро «Бартолиус»

Если верить сообщениям в сети, на днях в «Бартолиусе» прошли обыски, а руководители адвокатского бюро якобы покинули Россию после предъявления обвинений в мошенничестве. Судя по специализированным изданиям, фирма уже известна правоохранителям. С ней связаны как минимум несколько разбирательств по возможной нечистоплотности её сотрудников.

В декабре 2020 года издание «Право» писало о судебном споре между застройщиком элитного жилья и ООО «Хлебозавод № 6» в Москве. Тогда арбитражный суд возбудил производство по делу о банкротстве «Хлебозавода № 6». Сторону хлебозавода представляло бюро «Бартолиус». Якобы при участии этих адвокатов перед банкротством предприятия его активы резко похудели — с 24,2 млрд рублей до 330 млн. При этом активы якобы могли быть выведены в пользу владельцев хлебозавода и их окружения.

В мае этого года с просьбой проверить законность деятельности «Бартолиуса» в Минюст РФ обратилась москвичка Лидия Данилишина. В заявлении женщина указала, что юристы бюро ввели её в заблуждение и обманным путём присвоили находившееся в её и сына владении имущество на сумму около 60 млн рублей. При этом Данилишина указала, что, по её сведениям, как минимум часть работавших с ней юристов после этого уехали за границу.





А на днях Замоскворецкий районный суд заключил под стражу юриста «Бартолиуса» Артёма Куликовского, который участвовал в юридической войне за активы группы предприятий (постановление обжалуется). 31-летний юрист — директор примечательной компании «ПК Энергосберегающие технологии». Её владельцем ещё недавно был партнёр «Бартолиуса» Илья Перегудов. Суть в том, что это юридическое лицо является кредитором Гидрометаллургического завода с незначительным, в общем, размером требований — менее 1% от реестра. Однако, похоже, «руками» этого кредитора юристы «Бартолиуса» могут пытаться остановить предприятие.

Авторы Евгений Кузнецов