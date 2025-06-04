На зелёных территориях столицы обитают около трёх тысяч видов животных При встрече с дикими животными в городе следует быть аккуратными: нельзя забывать, что их поведение невозможно предугадать. 4 июня, 18:39 Порядка трёх тысяч видов животных обитают на зелёных территориях столицы. Обложка © mos.ru

Порядка трёх тысяч видов животных, в том числе занесённых в Красную книгу Москвы, обитают на природных территориях столицы. В парке «Северное Тушино» можно регулярно наблюдать за ласками, ежами, полевыми мышами и ондатрами, реже — за куницами и уникальными для мегаполиса обитателями — зайцами. Эти животные также водятся в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино» и «Москворецкий», а в Тушинском парке, парке «Фили» и музее-заповеднике «Царицыно» часто встречаются лисы.

Из птиц в природно-историческом парке «Москворецкий» нередко можно увидеть хохлатую чернеть, чомгу, лысуху — эти пернатые относятся к редким гнездящимся видам, они занесены в Красную книгу Москвы. В парках «Царицыно» и «Тушинский» встречается самый крупный дятел столичных природных территорий — желна.

Разнообразием пернатых жителей отличается музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». На территории обитают как привычные горожанам голуби, воробьи, утки, синицы, так и краснокнижные птицы: совы, синицы-ополовники, ястребы-тетеревятники и другие виды.

Как правильно вести себя с животными

Для тех, кто любит не только наблюдать за животными, но и взаимодействовать с ними, в парках установлены специальные аппараты, где можно купить корм для пушистых и пернатых обитателей. При встрече с животными следует быть аккуратными: нельзя забывать, что их поведение невозможно предугадать.

К дикому зверю нельзя подходить близко. Необходимо вести себя спокойно, не делать резких движений, не пугать, не издавать громких звуков. Не стоит брать в руки детёнышей, ведь где-то рядом находится взрослая особь. Это касается и птиц: подросшие птенцы летом учатся летать, делают это постепенно и в процессе обучения могут оказаться на траве. Если слётки не больны, не ранены и не находятся в опасности, не нужно их подбирать. О них заботятся родители, они кормят и защищают птенцов.

Стоит также помнить о правилах поведения, гуляя в парке с собакой. Питомца необходимо держать на поводке. Некоторые виды птиц гнездятся на земле — собака без поводка может испугать пернатых и разорить их гнезда.

Поддержка экологии — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина