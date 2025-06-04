Львова-Белова назвала регионы-лидеры по ситуации с социальным сиротством
Мария Львова-Белова. Обложка © Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Институт Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка завершил Всероссийскую инспекцию системы профилактики (ВИСП) социального сиротства. Итоги уже были представлены главе государства, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
«ВИСП охватила все 89 регионов России. Часть регионов уже внедряет модельные решения в сфере профилактики социального сиротства на основе рекомендаций Всероссийской инспекции. Задача новой службы — реализовать рекомендации повсеместно, по всей России», — говорится на сайте детского омбудсмена.
В рамках пресс-конференции также были озвучены регионы-лидеры рейтинга по оценке ситуации с социальным сиротством. Документ сформировали специалисты ВИСП вместе с ЦЭМИ РАН. В топ-20 субъектов страны вошли:
- Республика Ингушетия
- г. Севастополь
- Республика Дагестан
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
- Чеченская Республика
- Республика Калмыкия
- Краснодарский край
- Республика Адыгея (Адыгея)
- Чувашская Республика – Чувашия
- Карачаево-Черкесская Республика
- Ростовская область
- Московская область
- Белгородская область
- Республика Северная Осетия – Алания
- Ставропольский край
- Республика Татарстан (Татарстан)
- Республика Башкортостан
- г. Москва
- Кабардино-Балкарская Республика
- Республика Мордовия.
Теперь в России будет создано ещё одно важное направление — межведомственная рабочая группа по вопросам семьесбережения и профилактики социального сиротства. В её состав войдут представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, Следственного комитета РФ, Верховного суда РФ и профильных ведомств.
«Уверена, что чёткий порядок и наличие ответственных лиц приведут к системному положительному результату, своевременную помощь и поддержку получит большее число семей», — заключила Львова-Белова.
Напомним, что 2 июня прошла встреча Владимира Путина с детским омбудсменом. Львова-Белова представила результаты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которая была проведена по поручению главы государства. Также на встрече обсуждались региональные практики применения технологий, направленных на сохранение семей, в работе специализированных учреждений и организаций.