Львова-Белова назвала регионы-лидеры по ситуации с социальным сиротством

Институт Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка завершил Всероссийскую инспекцию системы профилактики (ВИСП) социального сиротства. Итоги уже были представлены главе государства, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«ВИСП охватила все 89 регионов России. Часть регионов уже внедряет модельные решения в сфере профилактики социального сиротства на основе рекомендаций Всероссийской инспекции. Задача новой службы — реализовать рекомендации повсеместно, по всей России», — говорится на сайте детского омбудсмена.

В рамках пресс-конференции также были озвучены регионы-лидеры рейтинга по оценке ситуации с социальным сиротством. Документ сформировали специалисты ВИСП вместе с ЦЭМИ РАН. В топ-20 субъектов страны вошли:

Республика Ингушетия г. Севастополь Республика Дагестан Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Чеченская Республика Республика Калмыкия Краснодарский край Республика Адыгея (Адыгея) Чувашская Республика – Чувашия Карачаево-Черкесская Республика Ростовская область Московская область Белгородская область Республика Северная Осетия – Алания Ставропольский край Республика Татарстан (Татарстан) Республика Башкортостан г. Москва Кабардино-Балкарская Республика Республика Мордовия.

Теперь в России будет создано ещё одно важное направление — межведомственная рабочая группа по вопросам семьесбережения и профилактики социального сиротства. В её состав войдут представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, Следственного комитета РФ, Верховного суда РФ и профильных ведомств.

«Уверена, что чёткий порядок и наличие ответственных лиц приведут к системному положительному результату, своевременную помощь и поддержку получит большее число семей», — заключила Львова-Белова.