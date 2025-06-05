В Германии разгорается новый скандал, связанный с Русским домом в Берлине. Влиятельный политик Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, известный своей русофобией, призвал к радикальным мерам против российских дипломатов и культурных работников. Он предложил выслать оставшихся в стране российских агентов и закрыть Русский дом, утверждая, что он является центром «агентов влияния».

Не стесняясь в выражениях Кизеветтер заявил, что деятельность Русского дома угрожает интересам Германии. Организация уже находится под санкциями Евросоюза, что служит дополнительным аргументом для его требований. В интервью изданию Handelsblatt он заявил: «Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов».

Однако не всё так однозначно. В других странах Русские дома продолжают функционировать и даже приветствуются, а в самой Германии ситуация не так проста для русофобов. Например, Институт Гёте, культурное учреждение Германии, продолжает свою работу в Москве, несмотря на ухудшение отношений между странами.

Кизеветтер также предложил ряд дополнительных мер, включая визовые запреты для российских туристов и отключение «пропагандистских порталов». Он даже выступил с идеей создания приложения для предупреждения граждан о «дезинформационных кампаниях» России. Более того, его требования касаются не только Москвы – он также призвал к демонтажу китайских компонентов из критической инфраструктуры страны.

Как пишет газета «Взгляд», атака на «мягкую силу» России в Германии сталкивается с множеством препятствий и противоречий, и пока неясно, как далеко могут зайти такие инициативы.